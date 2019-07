Veinticuatro horas de vértigo que precipitaron el fracaso

La investidura fallida de Pedro Sánchez se ha producido tras veinticuatro vertiginosas horas en las que PSOE y Podemos han escenificado sus desencuentros y la enorme desconfianza que ha abocado al fracaso el acuerdo para una coalición.

Un fracaso que comenzaba este miércoles cuando los equipos negociadores de ambos partidos interrumpían la conversación en lo que parecía un receso y fue, en realidad, el principio del fin.

Esta es una cronología aproximada de los hechos:



Miércoles



- 14.00. Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos interrumpen la reunión sin avances. Podemos dice entonces que los socialistas no quieren compartir "ninguna competencia social" y asegura que no pactarán "a cualquier precio".

- 15.00. El PSOE explica que ha decidido interrumpir la negociación a la espera de que Unidas Podemos dé respuesta a su nueva oferta para un gobierno de coalición.

- 19.00. Tras horas sin negociaciones, los socialistas siguen esperando respuesta de Unidas Podemos y recalcan que el tiempo apremia, mientras en la formación morada subrayan estar dispuestos a una nueva reunión.

- 19.30. Podemos anuncia que Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Iglesias para advertirle de que no cederá a su partido las competencias de Hacienda, Trabajo, Transición Ecológica ni Igualdad y que ésa es su "última palabra".

- 20.00. El PSOE confirma la llamada de Sánchez a Iglesias y defiende haber hecho una "buena oferta" a Unidas Podemos.

- 21.00. Los socialistas exhiben las exigencias de Unidas Podemos, que según el PSOE les reclama una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y cinco ministerios. En el partido de Iglesias aseguran que lo filtrado es el primer documento que pusieron sobre la mesa y que estaban abiertos a negociar.

- 21.50. El PSOE hace pública su última oferta a Unidas Podemos: Una vicepresidencia de Asuntos Sociales para Irene Montero y los Ministerios de Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo y el Ministerio de Igualdad.

- 21.55. El Gobierno considera que Unidas Podemos "debe rectificar" sobre sus demandas en la negociación de la investidura y el Ejecutivo de coalición y tiene que entrar "en razón" ante la última propuesta que los socialistas han hecho.

- 22.40. Unidas Podemos rechaza la última oferta de los socialistas porque considera que no puede desarrollar sus políticas sociales e insiste en pedir más competencias, mientras advierte de que no estará en el Gobierno "a cualquier precio". Acusa al PSOE de "romper los puentes".

- 23.00. Izquierda Unida convoca para el día siguiente a su dirección para decidir el voto, que puede diferir del de Podemos, porque Alberto Garzón siempre ha defendido que lo importante era pactar el programa más que el Gobierno de coalición.

- 24.00. La jornada llega a su fin con la investidura encallada. Antes de la medianoche, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, habla con Pablo Iglesias y con el responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para mediar y animarles al acercamiento.



Jueves



- 8.40. La portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, asegura en RNE que su partido intentará "hasta el último minuto" un acuerdo con el PSOE.

- 9.00. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, acusa a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y pretender que al PSOE no le quedara "apenas nada" y considera que el partido morado no ha querido negociar porque no se ha movido de su petición inicial.

- 10.00. A su llegada a la Ejecutiva del PSOE, Calvo exige a Podemos que "abra la investidura al único presidente posible".

- 10.05. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subraya que el Gobierno "no va a ceder competencias tan importantes" como "justicia social y todo lo relacionado con impuestos y tributos" y anima a Unidas Podemos a recapacitar hasta el momento de la votación.

- 10.46. ERC y EH Bildu anuncian su abstención para "facilitar un Gobierno progresista". Rufián pide a Pedro Sánchez que levante el veto al líder de Unidas Podemos y a Pablo Iglesias que acepte "las sillas" en el Consejo de Ministros que le propone el PSOE.

- 11.15. Unidas Podemos hace una contraoferta al PSOE para desbloquear las negociaciones. Pide una vicepresidencia y tres ministerios. Reclama el de Trabajo "con competencias para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral" y exige también Sanidad y Consumo y Ciencia y Universidades.

- 11.35. El PSOE rechaza la contraoferta de Unidas Podemos, que considera "más de lo mismo", y reitera que mantiene su última propuesta.

- 12.25. La dirección colegiada de IU decide abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, al margen de lo que haga el resto del grupo confederal de Unidas Podemos. El partido, no obstante, sigue mediando para buscar un acuerdo.

- 12.30. La Ejecutiva del PSOE cierra filas en torno a la última propuesta del partido a Unidas Podemos, por considerar que es buena para un gobierno de coalición.

- 13.20. La ministra Montero reitera que no ve posible una nueva oportunidad en septiembre debido a que algunos partidos como ERC ya han dicho que no mantendrían su abstención en dos meses.

- 13.25. Minutos antes del inicio del debate, Unidas Podemos confirma que se mantendrá en la abstención al no haber aceptado el PSOE su contraoferta.

- 13.35. Comienza el debate y Pedro Sánchez certifica el fracaso de su investidura. Hace a Pablo Iglesias responsable de que se "desvanezca" la "oportunidad histórica" del primer gobierno de coalición entre fuerzas progresistas. Acusa además a Podemos de haber pretendido "controlar" el Ejecutivo y el 80% del gasto público.

- 14.14. Iglesias ofrece a Sánchez un pacto 'in extremis' para salvar la investidura y le asegura su apoyo si cede a Unidas Podemos las competencias de las políticas activas de empleo.

- 15.15. La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, rechaza en nombre de su partido la última oferta de Iglesias, al que reprocha desconocer las competencias de Trabajo porque las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas.

- 15.45. El pleno del Congreso de los Diputados rechaza en segunda votación la investidura de Pedro Sánchez con 155 votos en contra frente a 124 a favor y 67 abstenciones.