El PSOE se une a la petición de IU para apoyar al Gobierno

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha avanzado este sábado que Pedro Sánchez comenzará los próximos días a llamar a las fuerzas políticas, también a Unidas Podemos, para explorar otras vías, si bien a la formación de Iglesias le ha recordado que "la oferta que se hizo ya no está sobre la mesa". En declaraciones a los medios en la sede de Ferraz, Narbona ha asegurado que en el PSOE, igual que en el Gobierno en funciones, "este año no hay vacaciones" porque es absolutamente urgente superar la situación actual "y que haya un Gobierno que tenga la capacidad de abordar todas las urgencias sociales".

Sobre la petición de IU que reclama a Podemos que apoye a Sánchez solo con un pacto programático, Narbona ha explicado que esta propuesta está en línea con lo que el PSOE ofreció al principio del proceso, es decir, "un gobierno socialista con un programa pactado con Unidas Podemos y un apoyo externo al gobierno, igual que existe en Portugal o Dinamarca, con resultados muy positivos". "La propuesta de IU habrá que ver hasta donde cambia la posición de Unidas Podemos. Respetamos el debate interno que puedan tener como lo que puede pasar en distintos territorios", ha añadido.

Urgencia

Narbona ha insistido en que no se puede "perder ni un solo día" y ha recordado que en las próximas semanas y los próximos meses habrá desafíos políticos y económicos que tienen que encontrar en España a un gobierno con toda la capacidad para tomar decisiones.

Por ello, ha apelado a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para que estén dispuestos a hablar con Sánchez "y quieran explorar otras vías diferentes a las que se debatieron en la sesión de investidura".

Según Narbona, en la sesión de investidura se vio que no era posible un gobierno de coalición con Unidas Podemos "que rechazó nuestra oferta, y ahora toca explorar otras posibilidades y en eso vamos a estar las próximas semanas". "No podemos dejar correr el tiempo, hay que intentar acelerar para que no haya nuevas elecciones", ha subrayado.

Sobre el calendario de negociación, ha comentado que Sánchez se va a dirigir a los líderes políticos para abrir un espacio de aproximación "y el fijará el ritmo de las conversaciones y el contenido". Y ha insistido en que el Gobierno, con el apoyo del PSOE, ha hecho "todo lo posible" para que hubiera gobierno y no hubiera elecciones.