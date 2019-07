Podemos: "Sánchez busca el apoyo de PP y Cs y tiene tiempo hasta septiembre"

El secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, está convencido de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no quería llegar a un acuerdo con la formación morada: "Desde el principio busca el apoyo de Cs y la abstención del PP, y sabía que hasta septiembre tiene tiempo".





[Abro hilo] ?? — JUANMA DEL OLMO (@juanmalpr) July 27, 2019

En un hilo abierto en su cuenta en Twitter, Del Olmo asegura que "nos ofrecían tres cajas envueltas con un lazo, que aparentemente eran muy bonitas, pero cuando las habrías no tenía nada dentro, estaban vacías". Del Olmo se pregunta: "¿Hubiera vetado a Rivera?, ¿hubiera ofrecido a Cs un acuerdo para desarrollar su participación en el Gobierno con tres Ministerios vacíos de competencias?".En definitiva, Del Olmo cree que Sánchez "no hubiera tratado tan mal a Cs" como ha tratado a Unidas Podemos.A su juicio, Sánchez solo consiguió un apoyo (PRC) porque "" pero, además, "subió con soberbia a la tribuna para decir que la responsabilidad era de todos los demás".En la red social, Del Olmo también se refiere a hechos "muy graves" ocurridos estos días como que la vicepresidenta en funciones,, "manipuló un documento de Unidas Podemos para enviarlo a la prensa y volar por los aires las negociaciones".. "Sánchez con argumentos bastante peregrinos vetó a Pablo Iglesias, un veto que buscaba una excusa para romperlo todo", afirma. Pero, "el problema", dice, era que Sánchez no quería un pacto con la formación morada porque "en el fondo lo quiere con Ciudadanos".