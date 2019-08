Sánchez niega estar tratando de presionar a Podemos con su ronda de reuniones con la sociedad civil

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que no hay "ninguna razón para que no se ponga en marcha ya" un Gobierno progresista y ha negado que con su ronda de reuniones con la sociedad civil esté tratando de presionar a Unidas Podemos para que apoye su investidura.

Sánchez, que ha iniciado los contactos con colectivos sociales para elevar a Podemos una propuesta programática, ha reiterado que la fórmula de la coalición que quería el partido de Pablo Iglesias "no funcionó" pero ha recordado que ello no significa que no haya "más alternativas, y ha puesto el ejemplo de Portugal donde los socialdemócratas gobiernan con el apoyo de otras fuerzas progresistas.

En declaraciones a los medios, Sánchez ha recalcado que apuesta por un gobierno que no dependa de los independentistas y por ello ha llamado a los partidos que dicen ser "constitucionalistas" a que lo hagan posible.