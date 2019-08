El Gobierno considera "una barbaridad" ir a otras elecciones

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que sería "una barbaridad" tener que repetir las elecciones por falta de acuerdo para la investidura después de que los ciudadanos se hayan pronunciado "de una manera clara" para que el PSOE gobierne.

En una entrevista en la emisora COPE, Montero se ha mostrado "optimista" y ha confiado en que "al final" sea posible un acuerdo con Unidas Podemos para poner en marcha un programa político y que tanto PP como Ciudadanos se abstengan para permitir la conformación de Gobierno dado que "no tienen una alternativa" a Pedro Sánchez.

Ha insistido en que el objetivo de la política es "transformar la vida de la gente", por lo que "la izquierda tiene que llegar a un acuerdo sobre el programa" que ponga en común las prioridades porque esto es más importante que "quién se sienta en la mesa del Consejo de Ministros".

Con respecto a la posibilidad apuntada por el PP de que sea otro candidato quien afronte la investidura, Montero ha considerado que "no tiene ni pies ni cabeza" porque el PSOE "ha ganado de forma amplia las elecciones" y no se puede "pervertir el resultado de las urnas".

Montero ha defendido que el crecimiento económico de España es "robusto" aunque ha reconocido que el bloqueo político y la incertidumbre que genera constituyen en elemento "retardador".



Ábalos: "Sánchez serácandidato si se dan las condiciones"



Además, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha manifestado este jueves que Pedro Sánchez aceptará el encargo del Rey Felipe VI, como candidato a la investidura "si se dan las condiciones", y en ese sentido ha instado a Podemos a aceptar un acuerdo programático, ya que el Gobierno de coalición "ya se ensayó" y no prosperó. Además, ha negado que se trate de una excusa para no pactar con Podemos y que haya una repetición electoral.

"Sánchez intentará ser investido si se dan las condiciones, ahora está buscando la confianza de las fuerzas políticas con las que pueda entenderse", ha indicado Ábalos en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que Sánchez tendrá que expresar los apoyos con los que cuenta para ser investido, para que el Rey lo proponga candidato a la investidura.

"El número 3 del PSOE ha criticado el bloqueo de PP y Ciudadanos al no facilitar la investidura de Sánchez "cuando no tienen alternativa". "Si hubiera una mayoría alternativa podrían plantear otra cosa, pero es que no la hay", ha expresado Ábalos, que denuncia que ambas formaciones "están utilizando el bloqueo espuriamente" para no lograr que haya un gobierno del PSOE.