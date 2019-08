El vídeo antimonárquico de la vicepresidenta del Parlamento balear tras saludar al Rey

La vicepresidenta del Parlamento balear, Gloria Santiago, de Unidas Podemos, ha considerado este miércoles que "las instituciones medievales tendrían que replantearse y estar a la altura de la sociedad que representan", puesto que, a su juicio, "al final España es mejor que sus monarcas". Tras la recepción, Santiago ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que dice que los que han asistido a la recepción "han sido escogidos por las urnas". Y añade, dirigíendose al Rey: "Y tú, ¿por quién has sido elegido?".



Lo más urgente es que haya un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales y públicas que mejoren la vida de la gente. Después, que las instituciones medievales le tiendan una mano a la Democracia. pic.twitter.com/lxNMUTmTar — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) 7 de agosto de 2019

Así se ha expresado en declaraciones a los medios tras, por lo que ha explicado que "hoy era un momento para seguir reivindicándolo".Asimismo , ha criticado "una institución monárquica quiera imponer a las mujeres llevar traje corto por el hecho de ser mujer". "No me ha parecido lógico ni conveniente con el momento que está viviendo España en cuestiones de igualdad y feminismo". En este sentido, ha defendido que, por eso, le ha parecido "más acorde elegir por sí misma lo que se tenía que poner" y ha escogido unos pantalones.que ponga en marcha las medidas públicas y sociales que mejoren la vida de la gente", ha añadido.Posteriormente ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que ha expresado su alivio por "haberse quitado el disfraz de súbdita" y en el que mostrando una urna de plástico ha recordado a Felipe VI que los que han asistido a la recepción "han sido escogidos por las urnas". "Y tú, ¿por quién has sido elegido?", le pregunta al Rey.Santiago ha recordado que España es democrática hasta tal punto "que aquí caben hasta las personas que se declaran abiertamente franquistas". "Anímate.", concluye.