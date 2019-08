Monasterio advierte de que no son "socios" de PP y Cs

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha advertido a PP y Ciudadanos de que no son sus "socios" y les ha acusado de "no tener sillones para tantas consejerías", aunque prefieren brindar su apoyo a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a ser el "baluarte de las políticas radicales de la izquierda".

Durante su discurso en el debate de la segunda sesión del Pleno de investidura de este miércoles, Monasterio ha destacado la capacidad de diálogo que ha tenido su partido para que hoy se pueda investir a Ayuso.



Monasterio: "Hemos venido a limpiar la ciénaga". Agencia ATLAS | EFE

"Entre ser el baluarte de las políticas de la izquierda y sus ideas totalitarias y permitir un gobierno del PSOE, ante eso sin lugar a dudas preferimos facilitar la investidura de Díaz Ayuso en la Comunidad, siempre que respete la representatividad de sus votantes en su justa representación. No queremos se sus socios", ha lanzado.

Monasterio ha incidido en que su compromiso con Ciudadanos y PP termina hoy, cuando acabe las votaciones, y que después su partido no dejará de trabajar "por España".

Así, ha reflejado lo poco oportuno que la administración pública aumente de 9 a 13 consejerías que, a su juicio, irán acompañadas de viceconsejeros, directores generales. "No van a tener sillones para tantos consejeros", ha ironizado.

En este punto, ha avisado de que no van a permitir "ni cordones sanitarios" ni que ningún partido les traten como si fueran "apestados". "No retrocederemos ni un milímetro la defensa de nuestros votantes y las ideas que nos han traído hasta aquí, no cederemos ante las extorsiones ni a ningún chantaje", ha aseverado.

Su partido, ha dicho, se debe al "español corriente y común", al que se le dice que es un "facha" o un "nazi" y que le tienen "olvidado".