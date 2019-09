Sánchez ofrece a Podemos altas responsabilidades en instituciones del Estado

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido este martes a Unidas Podemos "altas responsabilidades" en instituciones del Estado que no están supeditadas al Consejo de Ministros y ha anunciado que este jueves día 5 se reunirán los equipos negociadores de ambos partidos.



En un acto público para presentar el "programa común progresista" al que ha asistido la práctica totalidad del Gobierno en funciones, de la Ejecutiva Federal y organizaciones de la sociedad civil, Sánchez ha anunciado una Oficina de cumplimiento del acuerdo, si lo hay, dependiente del Ministerio de Hacienda; sendas comisiones de seguimiento en el Congreso y el Senado y la creación de un mecanismo de verificación reforzado en el que participe la sociedad civil.



Sánchez ha asegurado que con esta propuesta se atiende "de buena fe" las peticiones de Podemos y además se dan "garantías absolutas" del cumplimiento del programa y "acceso al ejercicio del poder".







?? @sanchezcastejon: Que el #10N estemos trabajando desde las instituciones con una mayoría progresista abierta al diálogo con la sociedad civil.



Está a nuestro alcance. Construyamos confianza.#ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/pfPWCPfrlG — PSOE (@PSOE) September 3, 2019

Y ha dicho que a la sociedad española y a los dirigentes de Podemos tiene que quedarles claro que no quieren "votos gratis" en su investidura.Sánchez ha explicado que se trata de unaque permita la "activa y reforzada" participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país.Ha dicho a Podemos que la gobernanza del país no termina con el Consejo de Ministros, sino que incluye relevantes instituciones "con funciones muy destacadas en distintos ámbitos, desde el fiscal, al jurídico o lo energético".Ante un auditorio de 500 personas, Sánchez ha pedido que no se le exija laque queda para el encuentro con Unidas Podemos.Y sí ha adelantado que esta propuesta incluye "responsabilidades capitales" al frente de instituciones y órganos que no están supeditados al Consejo de Ministros.