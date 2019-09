PSOE y Podemos se reunirán de nuevo mañana para desencallar las negociaciones

Los equipos negociadores del PSOE y Podemos se volverán a reunir mañana, según han acordado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el secretario de Acción Política de Podemos, Pablo Echenique, en una conversación que han mantenido esta tarde, han informado fuentes socialistas.



Calvo ha llamado a Echenique para emplazarle a un nuevo encuentro de los equipos negociadores tras la reunión del pasado jueves en la que los socialistas presentaron a la formación morada su propuesta de acuerdo programático para llegar a un pacto que permita la investidura de Pedro Sánchez.



En la conversación, ambos han acordado esta reunión para mañana por la mañana. Será, según fuentes del PSOE, en el Congreso a las 11.00 horas.



Desde Unidas Podemos, el propio Echenique ha confirmado en un mensaje en Twitter que ha recibido la llamada de Calvo y que no tienen "ningún problema" en volver a reunirse.









Me ha llamado la Vicepresidenta, Carmen Calvo, para proponernos una reunión mañana por la mañana. Le he dicho que ningún problema por nuestra parte y le he reiterado que seguimos pensando que, si retomamos la negociación donde la dejamos en julio, el acuerdo es cuestión de horas.