Sánchez rechaza la propuesta de Iglesias de un gobierno de coalición a prueba durante un año

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mantenido esta tarde una conversación de diez minutos con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien le ha propuesto un Gobierno de coalición con un periodo de prueba de un año. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha rechazado la citada propuesta, según fuentes socialistas.



Durante esa conversación, el dirigente de la formación morada ha trasladado también al presidente en funciones que si hay repetición electoral volverá a pedir una coalición y en esta ocasión, lo hará sin exclusiones sobre su persona. La idea de Iglesias sería conformar un Gobierno de coalición que estuviese a prueba hasta la aprobación de los presupuestos, pero Sánchez la rechaza porque entiende que no se da la confianza necesaria para esa fórmula.



Desde el partido de Iglesias consideran que su propuesta de una coalición a prueba garantizaría la aprobación de los presupuestos y da una oportunidad a que esa coalición funcione. Y aunque eso no ocurra, recalcan, garantizaría la estabilidad de la legislatura ya que Podemos se compromete a mantener el apoyo parlamentario.





La propuesta: Acordemos una coalición (programa y equipos), como en casi todas partes cuando no hay mayorías absolutas. Aprobemos unos presupuestos y, tras ello, si Pedro Sánchez considera que debemos abandonar el gobierno, lo hacemos y mantenemos la colaboración parlamentaria. — ????? ??????Q?? ???? (@pnique) September 12, 2019

En el PSOE , por el contrario, rechazan esta coalición a prueba, que los socialistas dicen sería de un año, porque tras la investidura fallida de julio y el rechazo de Iglesias a la coalición entonces no se dan "las bases mínimas de confianza". Y tampoco se dan garantías de "un gobierno cohesionado, coherente y con una única dirección en una legislatura estable", que es lo que, subrayan los socialistas, "necesita con urgencia España".No obstante, Sánchez ha trasladado a Iglesias que el equipo negociador del PSOE estará abierto a dialogar, "siempre y cuando se aparquen, como la coalición".También le ha recordado Sánchez a Iglesias, como dijo ayer en el Congreso, que "hay otras vías de entendimiento a explorar, como es el camino intermedio" que han propuesto los socialistas -el acuerdo programático con garantías de cumplimiento y la entrada de Podemos en otros niveles de la administración que no sean el Consejo de Ministros Según el PSOE, Iglesias ha trasladado a Sánchez que, si finalmente hay una repetición electoral, volverá a pedir una coalición de Gobierno, esta vez sin exclusiones, por lo que entienden que sería con la presencia obligada del líder de Podemos en el Consejo de Ministros. Sin embargo, desde Podemos señalan que Iglesias ha transmitido a Sánchez "que evite elecciones ".Le ha propuesto acordar una coalición con el programa y los equipos consensuados sobre la base la de la última propuesta del PSOE y la última propuesta de Unidas Podemos , que vuelva a ser evaluada en el momento de la aprobación de los próximos presupuestos. "Si después de la aprobación de los Presupuestos Pedro Sánchez considera que la coalición no ha funcionado, Unidas Podemos se compromete a abandonar el gobierno manteniendo el apoyo parlamentario", añade la formación morada.