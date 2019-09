Rifirrafe entre Almeida y Ortega Smith por la pancartas contra la violencia de género

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha encarado este jueves con el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, por haberse presentado en el minuto de silencio por la última mujer asesinada en Madrid con una pancarta que niega la violencia de género.

"Esto es una realidad dramática, la primera causa de muerte en Madrid, y me gustaría que me hubieras comunicado que venías con una pancarta", le ha reprochado a Smith, que portaba una pancarta en la que se leía 'La violencia no tiene género'.