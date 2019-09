El 'hoy no toca' de Sánchez en Nueva York

Pedro Sánchez no parece dispuesto a la política estatal ensombrezca su viaje a Nueva York, donde participa en la Cumbre del Clima y ocupa un lugar privilegiado en la Asamblea General de la ONU. El presidente, que llega debilitado por la repetición electoral, ha tratado de esquivar las preguntas de la prensa este lunes sobre la situación en España, donde en escasas horas se disolverán las Cortes y se convocará el 10-N, algo que a tenor de las encuestas, genera un potente efecto de frustración en la sociedad.

Sánchez, que viaja acompañado por su esposa, Begoña Gómez, dio esquinazo a los periodistas a su llegada al hotel, el domingo. El lunes había suspendido unas declaraciones previstas, pero tras una rocambolesca persecución, ha acabado por hacer una rápida valoración sobre las detenciones en Catalunya de nueve independentistas acusados de preparar ataques entre el aniversario del 1-O y la sentencia del 'procés'. El presidente se ha limitado a explicar que justo acababa de conocer la noticia por la prensa y a expresar su preocupación.

"Me acabo de enterar ahora mismo por los medios de comunicación. Lógicamente me preocupa. ¿Cómo no iba a hacerlo?", ha señalado a su entrada a un acto en la Cumbre del Clima en el New York Times Center. No ha habido más palabras. Tras su intervención en el foro y una breve reunión bilateral con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el presidente en funciones ha declinado, de nuevo, opinar sobre la situación política a la que España pone rumbo en las próximas horas.

"Mañana ya si eso comentamos", se ha limitado a responder al ser preguntado por la inminente convocatoria electoral, casi rememorando la legendaria respuesta del expresident Jordi Pujol, cuando daba largas a los periodistas que le preguntaban por temas espinosos, el emblemático 'avui no toca' (hoy no toca).

Fuentes gubernamentales explican que el presidente quiere focalizar el viaje en los asuntos que le traen a Nueva York y no a reflexionar en este viaje sobre la situación en España. Insisten en que la visita es muy relevante para el país y que la voluntad del jefe del Ejecutivo es no mezclar los objetivos de este viaje con la política interior, a pesar de que estemos en plena precampaña electoral.

Con esta perspectiva, Sánchez tiene una agenda repleta de intervenciones en la Cumbre del Clima y la Asamblea General de la ONU. Hasta el miércoles no tiene previsto atender a preguntas de los medios de comunicación.