Sánchez: "Si hay crisis, el reparto de la carga será justo, no como hizo el PP"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que si hay una crisis económica en el futuro, "a diferencia de lo que hizo el PP, el reparto de la carga será justo", sin recortes en el Estado del Bienestar ni subida de impuestos a la clase trabajadora.



El dirigente socialista ha tomado parte en Barakaldo (Bizkaia) en el acto de proclamación de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, como candidata a lehendakari en las elecciones vascas previstas en 2020.



En su intervención, Sánchez ha indicado que los socialistas si hay crisis "no vamos a recortar el Estado de Bienestar ni a subir los impuestos a la clase trabajadora como hizo el PP". Además, "mientras recortaban y subían los impuestos -ha añadido- robaban con las comisiones irregulares para financiar irregularmente a su partido".



El candidato socialista también ha señalado que si tras el 10N hay un gobierno progresista, los socialistas derogarán la reforma laboral y aprobarán un nuevo Estatuto de los Trabajadores.







Ha dicho que "el pánico hace milagros", en alusión al, al que le ha dicho que no busca su apoyo, después de que éste levantara lo que ha calificado de "castigo" al PSOE de no pactar con ellos. Sánchez le ha pedido que "respete" el resultado electoral y deje gobernar a la lista más votada.El candidato socialista ha asegurado que es compromiso del Gobierno, dependa o no del PNV tras las elecciones, "desarrollar y cumplir el Estatuto de Gernika y reforzar el autogobierno de Euskadi"., frente a la apuesta de la derecha de "recentralizar" competencias, ha afirmado Sánchez, quien ha asegurado que la socialdemocracia está con el autogobierno vasco, la foralidad de Navarra, la convivencia y la defensa de la Constitución."Somos -ha añadido- el partido que garantiza" hacia "la justicia social, la ejemplaridad y la convivencia".El dirigente socialista ha asegurado que "siempre" va a "ayudar" a Euskadi" y ha señalado que a Cataluña y Euskadi las une "la aportación" de los socialistas y su apuesta por "la convivencia, la tolerancia y la unidad desde la diversidad".Sánchez ha afirmado que se va a "" y ha indicado que se va a hacer "con ley y diálogo. Primero la ley y luego el diálogo", ha reiterado.Ha censurado que los independentistas digan que España es "como una dictadura" cuando gracias al Partido Socialista "vamos a cerrar muy pronto el mausoleo dedicado al dictador", ha indicado.El candidato ha censurado el discurso "ultraderechista" de la derecha en este asunto: "¡Ya habéis visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tan joven y tan ultra", ha dicho.Entre los compromisos que ha adquirido, Sánchez ha apostado en materia educativa por derogar la Lomce, promover un pacto de Estado para la educación y aumentar las becas para los jóvenes. También ha garantizado la revalorización de las pensiones y ha prometido planes de vivienda para jóvenes si gobierna tras el 11N.El candidato ha vuelto a criticar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por sacar "" del PSOE con la derecha, que, según ha indicado, "esconde" el día de las elecciones, volviendo "a impedir que haya un gobierno socialista".También ha censurado el "bloqueo" desde la derecha, de la que ha dicho que "; cuando no puede gobernar, bloquea; y cuando gobierna, recorta derechos y libertades y se embolsa unas cuantas comisiones".