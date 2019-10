Junqueras acusa al Estado de "moverse por venganza"

La Sala de lo Penal Tribunal Supremo que juzgó el 'procés' independentista en Cataluña ha condenado por unanimidad al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. Por los mismos delitos ha condenado a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa Rors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. Las reacciones a la sentencia del procés no se han hecho esperar.



El líder de ERC y exvicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, se reafirma en sus "convicciones democráticas y republicanas" en una carta difundida tras conocer la sentencia que le condena a 13 años de prisión, y acusa al Estado de "moverse por venganza".



En una carta dirigida a la militancia de ERC, Oriol Junqueras afirma que "la independencia es hoy más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática" y considera que, con la sentencia, "hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha por conseguir la libertad".



Puigdemont: "Toca reaccionar, como nunca"

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019

Forcadell denuncia una "injusticia": "La democracia vive un día oscuro"

La injustícia s'ha consumat. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo. No ens cansarem de dir-ho allà on faci falta. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moments així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) October 14, 2019

Cuixart asegura que contestará a la sentencia con reincidencia: "Lo volveremos a hacer"

Missatge des de la presó:

La resposta a la sentència, reincidència #HoTornaremAFer Amnistia, Democràcia i Autodeterminació. — Jordi Cuixart (@jcuixart) October 14, 2019

El Gobierno llama a la responsabilidad y a acatar la sentencia sobre Cataluña

Casado pide a Sánchez que cierre la puerta a los indultos

Rufián: "El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10N Cataluña dictará la suya"

El Estado ha dictado hoy sentencia. El 10/11 Catalunya dictará la suya.#SentenciaProces — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 14, 2019

Iglesias llama a "arremangarse" por la "reconciliación"

En Comú Podem tilda la sentencia de aberración y grave ataque a la democracia

Tota la solidaritat amb les persones condemnades i les seves famílies davant d'aquesta aberració indignant. Convertir un exercici de drets fonamentals en sedició és un greu atac a la democràcia. Ara més que mai la nostra prioritat serà guanyar la seva llibertat. — Jaume Asens (@Jaumeasens) October 14, 2019

Ana Pastor pide que "no se instrumentalice" la sentencia del procés

