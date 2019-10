Sánchez traslada a Casado que no descarta ningún escenario en Cataluña

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves al líder del PP, Pablo Casado, que no descarta ningún escenario ante la situación en Cataluña, que "todo está previsto" y que actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad, han informado fuentes de Moncloa al término del encuentro entre los dos dirigentes, que ha durado una hora.



Sánchez agradece a Casado su disponibilidad para este encuentro en Moncloa, que ha obligado a Casado a cancelar la agenda que tenía prevista hoy para desplazarse a la sede de la Presidencia del Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, Casado ha transmitido su "apoyo" a Sánchez ante el cariz que están tomando las protestas en Cataluña.





Pablo Casado y Pedro Sánchez se reúnen en la Moncloa. EFE

Firme y rotunda condena a la violencia que busca romper la convivencia en Cataluña. Hoy me reuniré con los dirigentes de PP, Cs y UP para transmitirles la determinación del Gobierno de garantizar la seguridad, con firmeza, proporcionalidad y unidad.

Todo nuestro apoyo a las FCS. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 16, 2019

El Ejecutivo en funciones asegura que garantizará con "firmeza" la seguridad en Cataluña

Casado reclama activar la Ley de Seguridad Nacional

Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 15, 2019

Lo que estamos viendo en Cataluña es inadmisible. Sánchez no puede seguir impasible ante esta ola de violencia que está sembrando el caos. Se lo advertimos, se veía venir hace tiempo, va tarde. Tiene que actuar y proteger a los ciudadanos de los radicales separatistas. ¡Basta ya! pic.twitter.com/ynOrmJExmK — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 15, 2019

En unos minutos Casado comparecerá en rueda de prensa en Moncloa para explicar el contenido de su reunión con Sánchez. El Gobierno ha querido subrayar quereconoce la labor que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y condena con firmeza "el uso de la violencia para amedrentar a los ciudadanos y quebrar la convivencia de Cataluña".Trasse reunirá con el líder de Pablo Iglesias (17:00h), y con el de Ciudadanos Albert Rivera (19:00h), con los que analizará la situación en Cataluña tras la cadena de disturbios en distintos puntos de esta comunidad con motivo de las protestas contra laCon semblante muy serio han posado Sánchez y Casado ante los medios gráficos antes de iniciar la reunión, después de que el presidente en funciones haya recibido conal líder del PP en las escaleras del Palacio de La Moncloa , ha señalado Sánchez en un mensaje en Twitter en el que anuncia sus reuniones con los líderes de PP, Cs y Podemos "para transmitirles la determinación del Gobierno de garantizar la seguridad, con firmeza, proporcionalidad y unidad".El Gobierno ha insistido este miércoles, como subrayó anoche, que "una minoría está queriendo imponer la violencia en Cataluña y quebrar la convivencia".", recalcan desde Moncloa, que insiste en que éste "no es un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña"El Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado este martes a última hora queestán siendo coordinados porpara romper la convivencia en Cataluña.En un comunicado remitido a última hora de este martes, el Ejecutivo ha aseverado que es evidente que los disturbios no están siendo provocados por "", sino que están coordinados "En este sentido, desde el Gobierno han señalado que "una minoría esta queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas, especialmente Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida" después de conocer la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés'.Asimismo, desde Moncloa han aseverado quey que "grupos violentos de manifestantes han atacado las sedes de las subdelegaciones" del Gobierno en Tarragona, Girona y Lleida, "y están provocando destrozos y actos vandálicos en otras localidades catalanas".Ante esta situación, el Gobierno ha dejado claro que su objetivo ", y lo hará si es preciso siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad".Por último, el Ejecutivo ha querido "algunos de cuyos agentes han resultado heridos en los disturbios", y ha valorado "de manera muy positiva la coordinación y trabajo conjunto entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil".El presidente del PP Pablo Casado , ha apostado este martes por activar la Ley de Seguridad Nacional ante los incidentes registrados en Cataluña durante las protestas por la sentencia sobre el 'procés' y el líder de Ciudadanos Albert Rivera , ha reclamado al presidente del Gobierno que actúe ya ante laen el territorio catalán."Ante losSánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad. Es urgente garantizar la seguridad y el orden público", ha indicado Casado en su cuenta de Twitter.Según esta ley, la situación de interés para la Seguridad Nacional es aquella en la que, "por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución", requiere de labajo la dirección del Gobierno. En ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, añade.En concreto, el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional autoriza al presidente del Gobierno a declarar mediante real decreto unadurante un determinado tiempo.Por su parte,ha reclamado a Pedro Sánchez que actúe ya ante la violencia registrada en las calles catalanas.. Sánchez no puede seguir impasible ante esta ola de violencia que está sembrando el caos. Se lo advertimos, se veía venir hace tiempo, va tarde. Tiene que actuar y proteger a los ciudadanos de los radicales separatistas. ¡Basta ya!", ha escrito Albert Rivera en su cuenta de Twitter.Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona, Inés Arrimadas, ha censurado a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, por restar importancia a los incidentes."No, señora Calvo: lo que está pasando en Barcelona no es "razonable" ni normal. Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del Govern que les alienta", ha indicado.