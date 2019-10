Torra reitera en el Parlament su apuesta por la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este miércoles a los 'comuns' por pedirles una vez más la dimisión o someterse a una cuestión de confianza, y ha advertido: "Ya tenemos la sentencia. Se ha acabado el tiempo de la equidistancia. O estamos con los represaliados o con los represores".

Lo ha dicho en la sesión de control al presidente en el pleno del Parlament, en respuesta a la presidenta de los 'comuns' en la Cámara catalana, Jéssica Albiach, que le ha preguntado si insiste en la "vía unilateral" después de que la semana pasada Torra lanzara la propuesta de ejercer la autodeterminación en este mandato.

El presidente ha reiterado que esa es la propuesta que hará en la mesa de negociación de partidos y entidades para buscar una respuesta institucional consensuada a la sentencia del 1-O, ha subrayado que el primer paso de ese consenso es la propuesta de resolución impulsada por JxCat, ERC y la CUP que pide poder debatir sobre autodeterminación en el Parlament, y ha pedido a los 'comuns' que la respalden.

También les ha instado a formar parte de esa mesa de negociación: "Imagino donde están ustedes, que es al lado del ejercicio de la autodeterminación, de los derechos sociales y civiles, y de la amnistía. Ustedes podrán aportar su punto de vista".



Los 'comuns' le reprochan que insista en repetir errores

Albiach le ha reprochado que siga insistiendo en "repetir los errores de 2017 dejando atrás a media Cataluña", con su propuesta de volver a votar la independencia de Cataluña en esta Legislatura.

"Si le pido un paso al lado, es porque cada vez piensa en una parte más pequeña del país", ha concretado, y ha asegurado que nadie tiene a Torra como un interlocutor válido.

Torra le ha reprochado que el día que convocó al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y a los alcaldes de las cuatro capitales de provincia, acudieron todos menos la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, --en ese momento se reunió con el presidente del Parlament, Roger Torrent, sindicatos y entidades, en la Cámara catalana-- y ha cuestionado si quiere "ejercer de alcaldesa".



CDR detenidos

En el turno de la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, le ha preguntado al presidente "qué relación tiene con los comandos separatistas que han sembrado el caos en Cataluña".

Roldán se ha preguntado qué habría pasado durante los disturbios si la Guardia Civil no hubiera detenido a los miembros de los CDR encarcelados por presunto delito de terrorismo, que "querían atentar" en Cataluña.

El presidente le ha reprochado que Cs "continúe crispando y queriendo generar conflictos porque están en caída libre y pinta a fracaso colosal" en las próximas elecciones.



Llamadas a Pedro Sánchez

Por otra parte, Torra ha afeado este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su "dejadez de funciones" con Cataluña y le ha pedido "visión de Estado", pues debería "empezar a pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones".

En la sesión de control al Govern en el Parlament, Torra ha criticado que Sánchez no haya contestado a sus cinco llamadas en una respuesta al líder del PSC, Miquel Iceta, al que ha pedido, si en algún momento tiene al teléfono al presidente del Gobierno, que se lo pase.

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha circunscrito al ámbito de la "libertad de expresión" y al de la "opinión" la propuesta de resolución pactada este martes por JxCat, ERC y la CUP que exige la libertad de los líderes independentistas presos y que alude a la autodeterminación.

"Una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, no es una iniciativa legislativa, no es una iniciativa parlamentaria que tenga recorrido jurídico, es un posicionamiento político. Por tanto, expresa una opinión, de tres grupos parlamentarios. Esto es libertad de expresión", ha dicho Torrent este miércoles en declaraciones a la SER.

JxCat, ERC y la CUP pactaron ayer una propuesta de resolución en el Parlament que rechaza la sentencia del Supremo sobre el "procés", exige la libertad de los líderes independentistas presos y hace una alusión a la autodeterminación, redactada en unos términos que buscan evitar su impugnación.

No obstante, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que el Parlament plantea un "desafío" al Tribunal Constitucional y ha avisado de que puede incurrir en "desobediencia, como mínimo" si se aprueban resoluciones que incidan en elementos ya anulados por la corte respecto del ejercicio del derecho de autodeterminación.

"Si se llegara a debatir esta cuestión, de esta naturaleza, y fueran aprobados en estos términos en el Parlament, podría haber una comisión de delito de desobediencia al Constitucional, como mínimo", ha advertido Marlaska en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Si bien, el ministro socialista ha evitado adelantarse a los acontecimientos y se ha limitado a decir que el Estado de Derecho "funciona" y "aplicará la respuesta que el ordenamiento jurídico contempla para cualquier incumplimiento".

Con todo, ha reclamado que "vuelva la sensatez" a los dirigentes catalanes, argumentando que quienes plantean desafiar el marco legal saben a lo que se atienen. "Saben lo que acontece en un marco de derecho, que no es otra que la aplicación de la ley", ha insistido.