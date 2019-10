Villarejo amenaza al juez y a los fiscales para evitar la prórroga de su prisión

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha afirmado este jueves durante la vista en la Audiencia Nacional en la que se dirimía si debe seguir en prisión provisional una vez supere el 3 de noviembre la barrera de dos años en preventiva, que tiene "cien veces más material" del que obra en la macrocausa y que no va a tener "más remedio" que utilizarlo para defenderse de las acusaciones, según informan en fuentes jurídicas a Europa Press. El juez resolverá en las próximas horas.

Villarejo afrontaba por videoconferencia desde Estremera una sesión en la que Anticorrupción y la acusación popular que ejerce Podemos y la particular del despacho Balder IP han apostado por matenerle en la cárcel atendiendo al elevado riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, de obstrucción a la justicia y por un horizonte de condena que supera ya los 100 años dada la cantidad de delitos por los que está siendo investigado, como organización criminal, cohecho, blanqueo, extorsión y revelación de secretos, en 16 piezas separadas.

De acuerdo a las fuentes consultadas, ha hecho alarde de tener más material y ha apuntado que no le va a quedar otra que darle salida para garantizar su defensa que, según dice, se cercena porque por un lado, no se le da acceso a todos los terabytes que se le intervinieron a su detención y por otro, porque sólo se desencripta información que le perjudica.

Precisamente, uno de los argumentos de las acusaciones para mantenerle en prisión es la obstrucción de la justicia que se desprende de su falta de cooperación para desencriptar la información. Fuentes de su defensa plantean que no tiene por qué hacerlo y no es razón para tenerle encarcelado y dejan caer en cualquier caso que si llegado el momento cambia de parecer, facilitará las claves.

Menciona a Dolores Delegado



Estando en el uso de la palabra, Villarejo ha defendido además en la vista que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida ha sido "por España", para gobiernos de distinto signo y en calidad de policía y de patriota, y ha acusado a los fiscales de ser unos delincuentes y unos mentirosos, así como ha criticado lo que denomina 'linchamiento mediático' por las filtraciones de información que le perjudican.

Precisamente, en su argumentación ha sacado incluso a colación el nombre de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para afirmar que intentó impedir que se difundieran los audios grabados en 2009 en un restaurante de Madrid en los que ella hablaba mal, entre otros, del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.

No obstante, el centro de su estrategia de defensa ha sido apelar a su estado de salud, argumentando que la hipertensión crónica que padece es incompatible con su estancia en la cárcel y puede tener "efectos letales". Él mismo ha dicho que no quiere morir dentro de la cárcel después de que su abogado expusiera que si bien podrían salvarle de un infarto, un ictus sería fatal porque la ayuda médica no llegaría a tiempo.

Cuando quiere, evita el tratamiento



Su abogado pedía libertad con cautelares, arresto domiciliario o cualquier medida telemática de control porque entiende que "a cualquier preso en tercer grado se le trata mejor" que a un preventivo que, por tanto, no ha sido condenado. De hecho, ha vuelto a pedir la suspensión de la vista justo antes de que diera comienzo, por entender que no era humano y resultaba degradante hacerle comparecer habiéndole tenido los médicos de la cárcel que bajar la tensión de modo artificial con medicación esta misma mañana.

Fiscalía Anticorrupción, igual que la acusación que ejerce Podemos, se opusieron a suspender la comparecencia y rechazan además que la salud en este caso sea razón para aplicar una situación de prisión atenuada, dado que no se trata de una enfermedad grave e incurable en los términos que establece el Reglamento Penitenciario y puede tener control y seguimiento médico en la cárcel.

El juez Manuel García Castellón ha decidido seguir adelante con la celebración de la vista pero al término de la misma Villarejo iba a ser interrogado por una de las piezas separadas de investigación y esa citación sí la ha suspendido atendiendo a las razones de salud que alegaba, pues formalmente está de baja médica hasta el 25 de octubre.

Antes de tomar la decisión, juez y fiscales han escuchado el testimonio del forense del municipio de Arganda del Rey al que está asociada la prisión de Estremera y de uno de los facultativos de la propia cárcel, quien ha señalado que el comisario esta misma mañana ha tirado la medicación, en una conducta que altera los resultados de su tensión, según las fuentes jurídicas consultadas.