Casado acusa a Sánchez de "mentir" sobre la crisis económica

El presidente del PP, Pablo Casado, ha alertado este sábado de que todo apunta a que hay "una crisis económica a la vuelta de la esquina" y ha prevenido a la ciudadanía de que la salida no pasa por la reelección de Pedro Sánchez, al que ha definido como "un irresponsable al frente del timón".



Casado ha recordado que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero ya "ocultó deliberadamente la crisis" en 2008 y que ahora "no se puede repetir el mismo error".



"España no merece un gobierno que mienta con la crisis y con sus terribles repercusiones sociales", ha avisado Casado durante su intervención en la clausura de la reunión interparlamentaria del PP en el Paraninfo de la Universidad de Alicante ante más de 300 dirigentes y cargos de su partido.



El presidente del PP ha centrado casi la totalidad de su discurso en la economía y ha dejado a un lado otros asuntos de actualidad, como la crisis política en Cataluña o la exhumación de Franco.



"La agenda pública está muy desenfocada. Por eso, hablo yo de esto (economía) y no de lo que el Gobierno pretende que hablemos", ha justificado.







?? @pablocasado_: "El egoísmo electoralista del PSOE, que ocultó la gran crisis, tuvo la culpa que de el que impacto fuera mucho peor, porque nadie estaba avisado aunque eso supusiera agravar sus consecuencias".



A su juicio, a la amenaza de fractura territorial, se une el que "" de Sánchez "está acelerando el deterioro de la economía, reduciendo el potencial del país" y perjudicando al modelo social.Por ello, ha recomendado "cultivar la concordia política, institucional y también la social". "Nunca hemos estado tan lejos de dónde deberíamos estar para afrontar una crisis como lo estamos ahora", ha incidido.Ante este escenario de incertidumbre, Casado ha lamentado que España esté con "un irresponsable en el timón", en referencia a Sánchez, y con un espacio político "" que impide aplicar una agenda reformista.y lo que no hay que hacer. Lo hemos hecho dos veces antes. Ante la crisis, hay que poner el cinturón de seguridad a la sociedad española y ese cinturón es el PP", ha afirmado.A tenor de los pronunciamientos de organismos como la Comisión Europea o el Banco de España, Casado ha apuntado que, incluso, Sánchez "ya no niega la crisis" y pretende "repartir las cartas entre todos los españoles".Ha insistido en que "", puesto que las cuentas del Gobierno socialista "no son creíbles" y "el cheque en blanco que promete en campaña es un cheque sin fondo"."España se empieza a parar. Los españoles sabemos que las crisis se ceban con los más necesitados cuando encuentran el reformismo en vía muerta y, sobre todo, cuando encuentran a un irresponsable al frente del timón", ha reiterado en su censura al líder del PSOE.