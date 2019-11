Abascal vincula la "fuga" de un exgeneral chavista con el pacto Sánchez-Iglesias

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vinculado este lunes la "fuga inquietante" del exgeneral chavista venezolano Hugo Carvajal con el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como vicepresidente.

"Tenemos todas las sospechas porque Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo", ha afirmado Abascal en una rueda de prensa en el Congreso antes de hacerse una foto con el resto de los 52 nuevos diputados de su partido en la Puerta de los Leones.

El líder de Vox, que ha posado con un ejemplar de la obra "Defensa de la Hispanidad", de Ramiro de Maeztu, ha ligado la negociación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a la desaparición del exgeneral chavista.

Hugo Carvajal, que tiene su domicilio en Madrid y fue jefe de la contrainteligencia con los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se encuentra en paradero desconocido desde que la Audiencia Nacional falló el pasado 8 de noviembre a favor de extraditarle a Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico.

Para Abascal, resulta "sorprendente" que se haya producido esta "fuga", por lo que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de los responsables del Ministerio del Interior para explicar lo sucedido y estudiará la posibilidad de emprender acciones en los tribunales.

Ha advertido de que los diputados de Vox van a ser una "garantía constitucional" frente a las leyes "liberticidas" y los intentos de "lesionar aún más la separación de poderes" del gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, que solo está a la espera del "salvoconducto" de los separatistas para concretarse.

Y ante las "ensoñaciones federales", ha subrayado que exigirán que "cualquier tipo de reforma constitucional sea votada por el pueblo español" y que recurrirán los estatutos de autonomías que se puedan aprobar en ese sentido.

Abascal, que se teme "lo peor" de las conversaciones del PSOE con el PNV para recabar su apoyo a la investidura, ha vuelto a pedir a los partidos regionalistas que reflexionen antes de dejarse llevar por "egoismos regionales" y dar su respaldo a Sánchez.

Ha coincidido además con el expresidente del Gobierno José María Aznar en abogar por un pacto entre los partidos constitucioanlistas, pero ha insistido en que nunca apoyarán un gobierno en el que esté el PSOE.

El presidente de Vox ha resumido así las líneas de actuación de su grupo parlamentario en la nueva legislatura, en la que retomarán todas las iniciativas que no pudieron ser sustanciadas en la anterior.

Entre ellas la supresión de las subvenciones a organizaciones políticas, sindicales y patronales, a las que Vox no renunciará en tanto no sean eliminadas, para no competir en desventaja, ha puntualizado.

Abascal ha comenzado la rueda de prensa mostrando su preocupación por Cataluña, como según ha dicho hará siempre hasta que se recobre el orden constitucional en esta región "secuestrada" por los independentistas y cuyo presidente, Quim Torra, será juzgado "una vez más con Vox como acusación particular".

También ha denunciado el "nuevo asalto" a la frontera de Ceuta por parte de una furgoneta con 52 inmigrantes que se ha lanzado a toda velocidad contra la entrada del Tarajal, ataques que, según el líder de Vox, continuarán mientras no se tomen medidas "contundentes" y "drásticas".