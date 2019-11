ERC insiste en su 'no' a Sánchez si no crea "una mesa de negociación entre iguales"

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que quién debe moverse para ser investido es el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y no los republicanos, y ha pedido que no haya presiones "ni por un lado ni por otro". Asimismo, ha reiterado que votarán no en su investidura si no crea una mesa de negociación entre iguales, con garantías para cumplir los acuerdos y fijar un calendario.

"No hace falta que hagan un 'pressing' ERC", ha afirmado en rueda de prensa, en la que ha reiterado su 'no' a la investidura si los socialistas no se comprometen a abrir una mesa de negociación para solucionar el conflicto en Cataluña.

Asimismo, Vilalta ha definido que esta mesa de negociación debe ser entre iguales y sin condiciones para que se pueda hablar de cualquier tema, se debe fijar un calendario claro y unas "garantías" para que se cumplan los acuerdos que se puedan tomar.

Preguntada por si las garantías que piden en esta mesa de negociación quiere decir que haya un relator, ha contestado que lo que quieren es que se fijen unas condiciones para que se cumplan los acuerdos que se puedan alcanzar en este espacio: "Para nosotros es muy importante, estamos muy escarmentados de conversaciones y negociaciones que después no se han cumplido. No somos ingenuos".

"La pelota está en su tejado"



Vilalta ha insistido en que, si Sánchez no reconoce que la situación en Cataluña es un conflicto político que pasa por resolverse en esta mesa de negociación, ERC no se moverá del 'no' a la investidura: "Estamos a la espera de que el PSOE se avenga a poder abrirse. Si no, entenderemos que no hay nada que hacer".

"La pelota está en su tejado", ha defendido, y ha avisado de que no cuenten con los votos de ERC si el PSOE no se compromete a esta mesa de negociación.

Por eso, ha advertido a un lado y otro de que no hace falta que presionen a ERC para facilitar o rechazar la investidura, ya que considera que los republicanos están muy convencidos de que están haciendo lo mejor para la ciudadanía de Catalunya y que esto significa "poder hacer realidad esta solución democrática".

"Unidad estratégica"



La portavoz republicana ha destacado la necesidad de abordar este debate sobre la investidura también con el resto de actores del independentismo, y ha explicado que en los próximos días prevén reunirse con JxCat, la CUP, Bildu y el BNG.

Su intención es diseñar una "unidad estratégica y construir unos consensos básicos" para que todos los partidos independentistas vayan en una misma dirección para lograr que el PSOE acabe aceptando la mesa de negociación que proponen para solucionar el conflicto catalán.

"Lo que queremos es poder construir esta unidad de acción, para hacer un frente común para conseguir esta mesa de negociación", ha subrayado, y ha argumentado que quieren lograr esta unidad ahora, aunque lamenta que en el debate de investidura de julio no fue posible.