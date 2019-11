Pablo Iglesias: "El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia"

La difusión de la sentencia sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha provocado multitud de reacciones en la clase política. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha dicho que la sentencia es el retrato de una época, la del bipartidismo, que trajo "corrupción y arrogancia". Apunta que ahora, con el Gobierno de coalición, "se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones".





El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 19 de noviembre de 2019

¿SÍ o NO? pic.twitter.com/sTaTW1eBqW — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 19 de noviembre de 2019

#SentenciaERE" La sentencia de hoy debería tener como respuesta"... el aislamiento del partido más corrupto de Europa. Pero no lo haréis porque sois iguales. Esa es la realidad del socialismo: gastarse en droga y en burdeles el dinero del pueblo al que se deja en la miseria. pic.twitter.com/61qS0xdlot — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 19 de noviembre de 2019

Laha afirmado que con la sentencia del caso de los ERE "el PSOE andaluz definitivamente se ha visto ante la sociedad andaluza como lo que es, un partido cargado de corrupción que ha sobrevivido durante 40 años haciendo trampas y utilizando dinero que era de todos para sus propios fines personales".El, ha expresado la "vergüenza" que suponen las condenas de los ERE para la institución, en lo que supone "un día triste para Andalucía", pero ha recordado que la comunidad ya "se ha despojado de los lastres del pasado" y ha acabado con los tiempos "de corrupción".El jefe del Ejecutivo andaluz se ha pronunciado así en unatras hacerse pública la sentencia.El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha dicho este martes que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está "inhabilitado" para ser presidente del Gobierno si no habla hoy mismo para dar una explicación ante el caso de los ERE y la "sentencia más demoledora de la democracia".El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado al jefe de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que diga si va a dimitir después de hacerse pública la sentencia de los ERE:ha subrayado.A través de su cuenta de Twiter, ha recordado que esa misma pregunta se la hizo al presidente en el debate de investidura de julio y después le insistió en los debates electorales del 28A y del 10N, sin obtener respuesta alguna.El, ha defendido que hizo "lo correcto" al reclamar que Manuel Chaves y José Antonio Griñán entregasen sus actas pues hoy, cuando se ha conocido la sentencia de los ERE, "la Justicia condena 23 años de gobiernos del PSOE por robar el dinero de los parados andaluces".Mientras, para el líder de Vox Santiago Abascal , la sentencia muestra "la realidad del socialismo:al que se deja en la miseria".Abascal ha publicado este comentario en su cuenta personal de Twitter, donde ha acompañado su comentario con una captura de un 'tweet' del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de mayo de 2018 pidiendo una moción de censura contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , tras la sentencia del caso Gürtel "La sentencia de hoy debería tener como respuesta unaescribió entonces Iglesias. "La sentencia de hoy debería tener como respuesta... el aislamiento del partido más corrupto de Europa --responde Abascal este martes--. Pero no lo haréis porque sois iguales".Por su parte, el exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados , José Bono, ha mostrado su tristeza por la sentencia del caso ERE y ha expresado su apoyo a ambos, de los que ha dicho que"No es lo mismo cometer un error, por grave que sea, que meter la mano en el bolsillo. Pongo las dos manos en el fuego por ellos", ha dicho Bono.El dirigente socialistay de la también ex ministra Magdalena Álvarez. Ha insistido en que cree en su honorabilidad y en que han podido cometer errores pero sin llevarse dinero. "No se han llevado un euro a su casa, que no están en esa pléyade de sinvergüenzas que están en otros grupos políticos", ha dicho.El líder de Más País yha pedido llegar hasta el final en el caso de los ERE y "recuperar el dinero de todos y todas"."La corrupción secuestra las instituciones, pudre la esfera pública y solo deja cinismo a su paso. En Madrid, en Valencia o en Andalucía, sin ambages: llegar hasta el final y recuperar el dinero de todos y todas", ha escrito Íñigo Errejón a través de Twitter.Elha indicado este martes que con la sentencia de los ERE se confirma que dirigentes del PSOE andaluz utilizaron dinero público para "sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción".