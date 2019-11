El PP pide a Sánchez que asuma "responsabilidades"

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que sea "coherente" y asuma "responsabilidades" por la sentencia de los ERE, ya que, afirma, "llegó al poder censurando injustamente" al PP por corrupción.



En su cuenta de Twitter, se ha referido así a la moción de censura que presentó en 2018 el PSOE contra Mariano Rajoy tras conocerse la sentencia del caso Gürtel y le ha acusado de haber llegado al poder "censurando injustamente a un gobierno honesto".



García Egea ve a Sánchez "inhabilitado"

Juanma Moreno: "Es un día triste para Andalucía"

"Ahora debe ser coherente y, que ha condenado a dos expresidentes del PSOE y de la Federación que le aupó a la secretaría general", ha escrito Casado.Antes, el secretario general del PP,, quepara ser presidente del Gobierno si no habla este mismo martes para dar una explicación ante el caso de los ERE y la "sentencia más demoledora de la democracia".El número dos del PP ha insistido en que Sánchez tiene que "dar la cara" tras conocerse esta sentencia, y si no lo hacey está "inhabilitado para ser presidente".Ha señalado que Sánchez debe explicar si ha cambiado de opinión y si se ha hecho una "enmienda a sí mismo", porque "hoy es presidente sobre la base de que las sentencias a miembro de un partido son achacables a todo el partido incluso al presidente".Por su parte, el presidente andaluz,las condenas a ex altos cargos socialistas, en "un día triste para Andalucía", pero ha asegurado que la comunidad ya "se ha despojado de los lastres del pasado" y ya ha acabado con "los tiempos de la corrupción"."Garantizo que los tiempos de la corrupción, de la malversación, del despilfarro, del clientelismo, del descaro y de la desvergüenza se han acabado en la Junta de Andalucía", ha dicho Moreno.va a quedar "por encima "de estos escándalos del pasado, tristemente traídos hoy al presente" y ha hecho un llamamiento a los andaluces para que apoyen al Ejecutivo actual y "superen lo peor de un pasado que ya es definitiva y absolutamente historia".Ha considerado que la sentencia supone "un gran paso adelante de la Justicia, tardío pero cierto", aunque ha lamentado que es "un paso atrás en la imagen de la política, de los políticos y de la gestión pública".