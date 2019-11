José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel y Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, a nueve de inhabilitación

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

La sentencia ha señalado que los expresidentes de la Junta de Andalucía eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron. En el caso de Griñán apunta el fallo que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".

En el caso de Chaves señala la Audiencia de Sevilla que "como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009", así como le ha atribuido que como presidente del Consejo de Gobierno "participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento", circunstancia que le lleva a concluir que "conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales".

Las condenas del resto de acusados

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, ha sido sentenciado a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los delitos de malversación y prevaricación.

La Audiencia de Sevilla ha condenado también a siete años y 11 meses de cárcel al exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, por un delito continuado de malversación, y a diez años de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación. La misma pena de cárcel que ha recibido Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, por malversación. Fernández ha sido condenado a 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por prevaricación.

Juan Márquez, exdirector de Trabajo, y Agustín Barberá, el que fuera viceconsejero de Empleo, han sido condenados a siete años y un día de cárcel. El exconsejero de Innovación y expresidente de IFA-IDEA Francisco Vallejo ha sido sentenciado a 8 años de cárcel y a 30 de inhabilitación.

El tribunal también ha condenado además al exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías a 9 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación en. Los mismos años por los que ha sido inhabilitada la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. Por su parte, la que fuera titular de Economía y Hacienda en la comunidad, Magdalena Álvarez, ha recibido una inhabilitación de nueve años por un delito de prevaricación



Chaves y Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla. Agencia ATLAS | EFE

El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha sido absuelto este martes por la Audiencia de Sevilla de los delitos continuados de prevaricación y malversación por los que fue juzgado en el caso de los ERE y por los que la Fiscalía le pedía seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. Francisco del Río, exjefe de Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía también ha sido absuelto.

Un año después del final del juicio

Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

José Antonio Griñán llega a la Audiencia de Sevilla para conocer la sentencia. EP

Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Para su elaboración, el juez Juan Antonio Calle Peña ha trabajado con mucha intensidad durante los últimos meses, con periodos de dedicación exclusiva, y precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala.

Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.