ERC niega que renuncie a la unilateralidad y acusa al PSOE de alejar el pacto

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este martes al PSOE de que anunciar avances "que no son verdad, chantajear y meter presión" aleja el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, ha dejado claro que en el seno republicano no han gustado las palabras del secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mostrándose "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente.

Vilalta asegura que eso no se ha abordado en ninguna de las negociaciones, como tampoco un eventual acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y ha recordado que no están abordando "una negociación tradicional de investidura sino un cambio político para solucionar" el conflicto en Cataluña.

Redactan ya el documento

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, había asegurado previamente que ya están intercambiando papeles con ERC para concretar el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y plasmarlo en un documento final, en el que los independentistas habrían renunciado a la vía unilateral.

"Estamos intercambiando papeles, de hecho, para concluir en ese acuerdo final", ha dicho Ábalos en una entrevista en TVE, en la que ha incidido en que están viendo cómo concretan "el acuerdo sobre el papel, que es lo que va a contar".

El dirigente socialista no ha fijado fecha para que Sánchez sea investido, pero ha insistido en que "hay interés" de "cerrar el año con un gobierno, pero más allá de eso (...) realmente, no hay nada".

"Creo que estamos más cerca. Es posible y deseable, pero no depende de nosotros", ha recalcado el también ministro de Fomento en funciones, que no cree que el congreso de ERC de este fin de semana sea "determinante" en ese sentido.

Respecto a la negociación en sí, ha subrayado que "no hay margen para la opacidad" y que "todo cuanto se ha producido se ha comunicado". "No hay más", ha asegurado y, al ser preguntado sobre si ERC ha renunciado a la vía unilateral, ha respondido: "Sí, sí, entiendo que sí".

Ábalos ha explicado que no se trata de "ceder", sino de iniciar un proceso de diálogo político que permita que "el conflicto con Cataluña tenga un cauce de expresión democrática que, además, no contemple o aleje cualquier decisión unilateral".

¿Antes de Nochevieja?

El PSOE y algunos de sus aliados confían en saber este domingo, tras el congreso que ERC celebrará el sábado, si puede o no celebrarse la investidura del socialista Pedro Sánchez antes de Nochevieja, como desea el candidato, según han informado fuentes socialistas y de sus socios.

Aunque no está establecido en ninguna norma, es habitual que haya un margen de 48 horas entre la convocatoria de un Pleno y su celebración, para dar tiempo a los diputados para que puedan concertar sus desplazamientos. En este caso, al tratarse de un debate de investidura con una votación tan trascendental, y siendo en fechas navideñas con poca disponibilidad de vuelos o billetes, ese margen aún es más necesario.

Así, el debate de investidura debería convocarse oficialmente el lunes 23, o a más tardar el martes 24, teniendo en cuenta que el Día de Navidad, festivo en toda España, y el 26 de diciembre, festivo en Cataluña y Baleares por San Esteban, quedarían en medio.

Si ese fuera el caso, el debate podría iniciarse el viernes 27, con una primera votación el sábado 28, que resultaría fallida para Sánchez al no conseguir la mayoría absoluta que se requiere, fijada en 176 escaños. Tal y como marca la Constitución, la segunda votación, en la que ya sólo se necesitan más votos a favor que en contra y que Sánchez podría superar con la abstención de ERC, se celebraría 48 horas después, el lunes 30, día en que el líder socialista podría ser investido jefe del Ejecutivo.

Este escenario es el que querría Sánchez porque le permitiría iniciar el año con sus ministros nombrados y poner en marcha cuanto antes el trámite de presentación y aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Convocar el debate de investidura en la última semana del año y celebrar la primera votación en sábado significaría que el PSOE tiene bien amarrados los votos necesarios para que prospere la votación, ya que si la candidatura de Sánchez fuera rechazada y resultaran inevitables unas terceras elecciones, la jornada electoral ya no caería en domingo, sino en un día entre semana a mediados de abril.

Esto es así porque desde la primera votación de un debate de investidura comienza a correr el plazo tope de dos meses que fija la Constitución y, si en ese periodo nadie logra ser elegido, se produciría la disolución automática de las Cortes y la convocatoria de las elecciones 47 días después.

Pero las prisas de Sánchez por ser investido no se comparten en ERC, a juzgar por las declaraciones públicas que los dirigentes de este partido han hecho hasta la fecha. Su portavoz y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, era clara el 9 de diciembre pasado: "Vemos muy lejos que pueda ser antes de Navidad y antes de Fin de Año, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa".