Casado: "Sánchez ha consumado la traición a España"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "consumar la traición" a España.



"Sánchez consuma la traición a España que denuncié hace un año al descubrir las conclusiones de Pedralbes. Responderemos con firmeza", ha señalado el líder 'popular' en una publicación en su cuenta de Twitter.







Sánchez consuma la traición a España que denuncié hace un año al descubrir las conclusiones de Pedralbes. Ha pactado un referéndum con los delincuentes que dieron un golpe al Estado para ser investido. Nos acusaban de exagerar, pero nos quedamos cortos. Responderemos con firmeza. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 31, 2019

"Frenar a Sánchez"

Aún estamos a tiempo de que Sánchez rectifique. En un momento como este, apelamos a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con @CiudadanosCs basado en Pactos de Estado buenos para nuestro país. Por el bien de España — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 12, 2019

"Golpe de Estado"

"Contra los 4 reyes"

El pleno de investidura de Pedro Sánchez se iniciará el 4 de enero.



Investidura contra los cuatro Reyes. — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 31, 2019

"Populismo"

Así lo ha manifestado este martes, después de conocerse que elincluye una mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat y una consulta ciudadana sobre las futuras conclusiones de esta mesa."Ha pactado unque dieron un golpe al Estado para ser investido. Nos acusaban de exagerar, pero nos quedamos cortos", ha criticado el presidente del PP.La portavoz de Ciudadanos en el Congreso,, ha alertado de que "la igualdad de todos los españoles se quebrará aún más", y ha advertido de que "no se puede decidir qué es España sin".En su cuenta de Twitter, Arrimadas ha reaccionado alpara la investidura de Pedro Sánchez que recoge que los acuerdos que salgan de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat se someterán a una consulta para que la ciudadanía de Cataluña los avale o rechace."Si el PSOE sigue sin frenar a Sánchez,. Esta cesión al separatismo es un atropello inédito y absolutamente intolerable: no se puede decidir qué es España sin contar con el conjunto del pueblo español", ha afirmado Arrimadas.Según han confirmado a Efe fuentes de ERC, el compromiso de los socialistas implica una "" para "validar democráticamente" lo que acuerden Gobierno y Generalitat.El detalle del acuerdo entre los equipos negociadores de ERC y PSOE no se hará público hasta que los miembros del consejo nacional de los republicanos lo conozcan el, por la tarde, cuando deberán decidir si los compromisos arrancados a los socialistas son suficientes para abstenerse en la investidura de Sánchez para que siga al frente de la Moncloa.El presidente de Vox,, cree que "los residentes en Cataluña (como los residentes en Teruel) no pueden votar algo que afecte a todos los españoles" porque eso, en su opinión, es "simplemente, un"."Y todos los culpables, antes o después, rendirán cuentas ante la Soberanía del pueblo español", advierte el líder de Vox en un tuit, con el que se refiere al acuerdo sellado por los negociadores de ERC y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.Este acuerdo recoge queentre el Gobierno y la Generalitat se someterán a una consulta para que la ciudadanía de Cataluña los avale o rechace.Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP,, ha escrito este martes un tuit referido al pleno de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que comenzará 4 de enero con la afirmación: "".El mensaje de la diputada popular en Twitter ha sido publicado después de que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, comunicara a los representantes de los grupos que iba a convocar el debate los días 4, 5 y 7 de enero.Además de Álvarez de Toledo, otros populares se han pronunciado sobre las negociaciones para la investidura de Sánchez, como el vicesecretario de Comunicación del PP,, quien ha asegurado en la Cope que su partido va a seguir con la ofensiva parlamentaria y legal "", estar "a la altura de las circunstancias" y ser "el muro de contención ante los desmanes de Sánchez".El PP, ha proseguido, "que vayan en contra de la igualdad y unidad nacional".Montesinos, además, ha criticado que se impidiera el acceso a los redactores al acto de firma del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos: ". Lo que quiere evitar ahora es contestar a qué está dispuesto para seguir en la Moncloa".Por otro lado, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha consideradoporque Sánchez "encima", según ha mantenido en Antena3, "hace cerrojo mediático no dejando preguntar a los medios de comunicación".Con el nuevo Gobierno, según Montserrat, a los españoles les espera "un, subida de impuestos y derogación de la reforma laboral", lo que supondrá, en su opinión, "más paro y también la intervención del sector de la vivienda"."Está vendiendo a plazos esta España que es de todos", ha concluido la eurodiputada al referirse a las negociaciones del Gobierno para la investidura.presentado por la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos y han señalado que el documento esboza una serie de medidas de carácter económico y laboral que, "más cerca delque de la ortodoxia económica", impactarán de forma "muy negativa" en la creación de empleo y en el futuro de las empresas, al tiempo que desincentivarán cualquier posibilidad de inversión en España.En la práctica, según han explicado, algunas de las vías de acción que se adelantan en el documento del futuro Gobierno, impactarán especialmente en las pymes y entre los autónomos y pueden acabar dando como resultado un aumento de la economía sumergida y menores oportunidades de acceso al mercado laboral, "los".Por otro lado, CEOE-Cepyme ha señalado que la mayoría de las medidas planteadas dejan ya prácticamente sin espacio al diálogo social entre empresas y trabajadores y abren la puerta a unen el que la adopción de iniciativas legislativas sin consenso pueden acabar teniendo "escaso recorrido y siendo contraproducentes".CEOE y Cepyme ha subrayado que mantienen su apuesta por el diálogo social como fórmula que ha permitido "culminar 40 años de progreso sin precedentes y que debe servir para afrontar los retos a los que se enfrenta el país."Para ello, necesitamos, además, un, tal y como hemos defendido hasta ahora", ha señalado CEOE-Cepyme, que tiene previsto someter a consideración el documento presentado por la coalición PSOE-Unidas Podemos en la próxima junta directiva, que se celebrará este mes de enero, con el fin de hacer una valoración más en profundidad del mismo.Los últimos indicadores económicos reflejan que la economía española ya crece a tasas inferiores al 2%, tal y como anticipó CEOE a principios de 2019."CEOE y Cepyme dejamos claro entonces y lo hacemos ahora, que estas previsiones y las valoraciones que realizamos no son fruto de un catastrofismo interesado, sino que responden a nuestra voluntad de contribuir al bien común", han señalado.