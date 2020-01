EN DIRECTO | Sánchez, a la derecha: "No comparto sus terrores"

Pedro Sánchez se enfrenta este sábado al debate para su investidura en plena tormenta por las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra y dictaminar que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Moncloa ha arrancado el debate de investidura asegurando que "no se va a romper España" ni la Constitución, si no que lo que se va a acabar es el "bloqueo".

"Buenos días. No se va a romper España. No se va a romper la Constitución. Se va a romper el bloqueo al Gobierno democráticamente elegido por los españoles", han sido las primeras palabras del candidato a la Presidencia del Gobierno, que ha defendido que "el PSOE es un partido español formado por compatriotas", antes de avisar a la derecha de que "se equivoca al cuestionar el compromiso de la izquierda con España".

La sesión, en imágenes./ EFE

El socialista ha subrayado que el diálogo es "la única vía posible" para resolver el "conflicto" catalán y ha señalado que dicho diálogo debe estar "amparado" por la Constitución. "Abramos un diálogo honesto amparado por la seguridad que otorga nuestro marco legal", ha dicho Sánchez en su discurso de investidura, en el que ha considerado que hay que dejar atrás la "judicialización del conflicto" y "retomar la senda de la política".

Sánchez ha insistido en que es necesario recomenzar y retomar ese diálogo en el momento en el que "los caminos se separaron" y en que "los argumentos" de unos y otros "dejaron de escucharse". Ha considerado "innegables" los distintos sentimientos que hay en Cataluña y ha reconocido que en los últimos años ha habido un "abandono" e "incapacidad" por resolver este conflicto, que también ha justificado por las "debilidades y desgastes del sistema autonómico" que hay que "corregir". También ha apelado asimismo al diálogo entre todas las fuerzas para resolver otros problemas que afectan a los ciudadanos y que "no distinguen entre izquierdas y derechas". "No pediremos a nadie que renuncie a sus principios, solo que renuncien a su sectarismo", ha asegurado.

Además, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha acusado a la "bancada de la derecha" de negarse a facilitar la gobernabilidad del país y ha criticado que anuncie los "peores presagios" para España y al tiempo "se niegue a evitarlos". "No comparto sus terrores", ha sentenciado para añadir que si sus temores "no son fingidos", no alcanza a entender porque no mueven un dedo para que no sucedan".



"Justicia fiscal"

En cuanto a las medidas, Sánchez ha prometido que el Gobierno de coalición progresista con Unidas Podemos elevará los ingresos de las rentas más bajas ante la creciente desigualdad consecuencia de la crisis, que "es corrosiva". El candidato socialista ha señalado la necesidad de redistribuir la riqueza y de que exista "justicia fiscal", ya que el "dinero no siempre está mejor en el bolsillo de los que poseen una fortuna, sino en los servicios públicos".

Sánchez ha hecho suyo el tradicional discurso de Podemos al defender lo público ante lo privado: "En las escuelas públicas, en los hospitales, en las vías que nos comunican o en las comisarías y juzgados que garantizan los derechos y las libertades".

Además, ha sido tajante al señalar que la desigualdad "es corrosiva para el progreso y hay que elevar los ingresos más bajos", al tiempo que ha señalado: "Somos una sociedad y es falsa la concepción neoliberal que solo tiene en cuenta a los individuos. Lo público es lo que nos une".

"Los símbolos son importantes para los seres humanos, pero para nosotros son la educación o las pensiones y los impuestos que pagamos para costear todos los servicios públicos", ha incidido, tras insistir en que la derecha y la izquierda no distinguen entre los mayores y por eso ha prometido "renovar el Pacto de Toledo y revalorizar las pensiones respecto al coste de la vida".



Lectura del acuerdo

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha solicitado al inicio del pleno de investidura la lectura del acuerdo entre ERC y el PSOE, algo que ha sido rechazado por la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, que ha argumentado que este pacto ya es conocido "públicamente".

Álvarez de Toledo ha pedido la palabra para, en función del artículo 72 del Reglamento, requerir que se lea el acuerdo para la "creación de una mesa entre el Gobierno de España y la Generalitat para la resolución del conflicto político", ya que el PP cree que "es de absoluta pertinencia" en el debate que se inicia este viernes. Batet ha respondido que el texto "es conocido públicamente por todo el mundo", con lo cual "no procede su lectura en este trámite parlamentario", ha concluido.

La portavoz popular ha citado el artículo 72 del Reglamento del Congreso, en el que se recoge que cualquier diputado podrá solicitar durante un debate la lectura de "normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de la que se trate". Este artículo también establece que la Presidencia del Congreso podrá "denegar las lecturas que considera no pertinentes o innecesarias", por lo que la sesión plenaria ha continuado con el orden del día previsto.