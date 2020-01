La diputada que no votó en la investidura explica su ausencia: "Tengo cáncer"

Aina Vidal, la diputada de En Comú Podem que este domingo no ha asistido por enfermedad a la sesión del Congreso en que se votaba la investidura de Pedro Sánchez ha prometido que el próximo martes "no fallará" a su cita en las Cortes, ya que no se perdería la votación "por nada del mundo".

La investidura de Pedro Sánchez no ha prosperado este domingo al no haber conseguido el candidato socialista la mayoría absoluta en la primera votación, al obtener 166 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, por lo que el próximo martes, 7 de enero, se someterá a una segunda sesión, en la que le serviría la mayoría simple.

En un mensaje que ha difundido en las redes sociales, Aina Vidal ha revelado que recientemente le han diagnosticado un cáncer "raro, extendido y agresivo" que le provoca dolor, por lo que hoy no ha podido estar junto con sus compañeros en el Congreso.

"Estoy en buenas manos, confío en el personal de la sanidad pública y no dudo que harán todo lo que podrán, como para cualquier otro", ha indicado la diputada de En Comú Podem, que ha decidido dar detalles sobre su estado de salud ante la "ajusta votación" de la investidura, que ha "levantado todo tipo de nervios".

El voto de Vidal no habría permitido hoy a Sánchez haber sido investido, ya que requería la mayoría absoluta, fijada en 175 votos.

Con una votación tan ajustada de cara a la segunda vuelta del próximo martes, Vidal ha garantizado que ese día "no fallará" a su cita en el Congreso: "Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación. Ganaremos un Gobierno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que clama para recuperar la justicia social".