Felipe González defiende a Guaidó como único presidente

El expresidente del Gobierno Felipe González ha defendido este viernes a Juan Guaidó como "el único representante legitimado democráticamente" como presidente de Venezuela y frente la "tiranía" de Nicolás Maduro.

González hace esta defensa de Guaidó en una declaración en medio de las polémicas por el hecho de que no vaya a ser recibido en Madrid por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sino por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, y por la reunión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Felipe González subraya que Guaidó es el presidente de la Asamblea de Venezuela y el presidente encargado del país, y que así ha sido reconocido por las principales democracias de la UE, de América Latina y del Norte, como Estados Unidos o Canadá.

"Es el único representante legitimado democráticamente, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, frente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo o de la cúpula militar", subraya el expresidente.

A su juicio, "a Maduro sólo hay que creerlo cuando dice que nunca más convocará elecciones para perderlas". Por eso asegura que controla el Consejo Nacional Electoral y los poderes citados.

"La democracia en Venezuela ha desaparecido y ha sido sustituida por una dictadura tiránica que ha convertido a la república en un estado fallido", ha recalcado. González señala que todo ello se lo ha reiterado directamente a Guaidó, con quien dice que se mantiene en comunicación.

Zapatero cree que Sánchez "acierta"

Por otro lado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que no hay que "afirmarse en un lado o en otro radicalmente" sobre el conflicto de Venezuela y, en este sentido, preguntado por la postura del también expresidente Felipe González sobre esta cuestión, ha señalado: "Moderada no parece". A su juicio, hay que "reconocer a las dos partes porque las dos partes existen, más allá de los títulos y la legitimidad".

Así se ha pronunciado en Rocafort (Valencia) después de que González haya reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela mientras que él había manifestado previamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acierta" al no recibirlo. No obstante, Rodríguez Zapatero ha asegurado que no se atrevería a decir "en absoluto" que González se equivoca.

Rodríguez Zapatero, preguntado por las declaraciones de Felipe González, ha señalado que hace tiempo que piensa que "buena parte de las aproximaciones que se hacen a Venezuela son equivocadas" y ha apelado a la "paz, convivencia, acuerdo, consenso y, por supuesto, la democracia". "Las aproximaciones radicales no valen, ni el fundamentalismo, siempre están condenadas al fracaso", ha asegurado.

No obstante, ha puntualizado que es "totalmente respetable" que Felipe González se haya posicionado, pero considera que "la pregunta no es si se reconoce o no se reconoce". En Venezuela, ha defendido, "hay que promover el diálogo y el consenso", así como "respetar el derecho internacional".

Sobre esta última cuestión, ha insistido en que en "Naciones Unidas quien está representando a Venezuela es el gobierno de Maduro y resulta que Naciones Unidas es la institución internacional que teóricamente tiene la legitimidad de lo que significa la comunidad internacional".

Bajo estas premisas, considera que la postura de Felipe González es "una aproximación que no ayuda", pero no se "atrevería a decir" que el expresidente se equivoca "en absoluto". Sobre si cree que es una opinión radical, ha manifestado: "En el tema de Venezuela, moderada no parece".

En esta línea, ha indicado que tiene "respeto" al presidente interino de Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó, de quien ha dicho que es "un actor político y un líder político, lo reconozca como presidente o no", si bien "no cabe duda de que el chavismo es una fuerza que ha ganado elecciones y que tiene apoyo social y parece que se quiera desconocer, lo cual es una forma de aproximarse a una situación de conflicto que no resuelve".

Asimismo, interpelado sobre si "tenía constancia" de la reunión del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un avión privado en el aeropuerto madrileño de Barajas, ha indicado que no, pero ha preguntado si "representantes del Gobierno norteamericano" no se habrán reunido con miembros del Ejecutivo de Maduro "después del reconocimiento a Guaidó.

"Ya tengo una experiencia para no aceptar determinados juegos hipócritas", ha expresado, para después criticar que la "oposición de la derecha" realice una "utilización de los problemas que tiene un país hermano". "La manera de aproximarse no puede ser solo mirando a una parte de Venezuela, toda Venezuela existe, no solo la que te pueda caer más simpática ideológicamente. Así no se construyen democracias", ha agregado.