Ábalos, "tranquilo" en cuanto a las relaciones con EEUU

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que en el Gobierno están "súper tranquilos" respecto a su relación con Estados Unidos, y ha asegurado que lo que les preocupa de ese país son los aranceles.

Ábalos se ha referido así en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado sobre si cree que puede existir malestar en Estados Unidos por el encuentro que mantuvo en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. "¿Es un pregunta seria o es una broma?", ha planteado el ministro, quien ha considerado que afirmaciones de este tipo son "una broma que estamos viendo estos días" y ha asegurado que "cada vez el nivel de ridículo es un poquito mayor".

Sobre si está tranquilo respecto con la relación con Estados Unidos, ha dicho que están "súper tranquilos" y ha afirmado que lo que les preocupa de ese país son los aranceles.

Respecto de la intención de Ciudadanos de llevar al próximo pleno de Estrasburgo una petición para que la Comisión Europea investigue su encuentro con Delcy Rodríguez, ha señalado que en ese partido "no saben de qué va esto". "Simplemente no conocen la norma. Si la conocieran no lo harían. No hay órgano donde recurrir en ese sentido", ha manifestado el ministro.