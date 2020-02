El PP pacta con Cs concurrir juntos a las elecciones vascas sin el aval de Alfonso Alonso

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario general de Cs, Carlos Cuadrado, han firmado este viernes el acuerdo para concurrir en coalición a las elecciones vascas del 5 de abril, a pesar del rechazo manifestado por el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso.



La coalición se presenta a los comicios bajo el nombre de 'PP + Cs', según han informado ambas formaciones en un comunicado en el que destacan "como objetivo capital la unión del espacio constitucionalista en el País Vasco y el fortalecimiento de la unidad, la igualdad y la libertad".



La coalición ha sido ya registrada en la Junta Electoral del País Vasco.



Hemos llegado a un acuerdo con Cs para unir el constitucionalismo en las elecciones del País Vasco.



Rechazo del PP vasco

La firma del acuerdo se ha producido a pesar de queelectoral con Ciudadanos para las elecciones vascas, cuyo contenido ha conocido por la prensa y que además no comparte.En la nota que explica el acuerdo entre ambos partidos, y en la que no se menciona a Alfonso Alonso -líder del PP de Euskadi-, señalan que el cabeza de lista electoral será designado por el propio Partido Popular, mientras que garantiza "" en las listas electorales, "tal y como ambas formaciones acordaron el día de ayer".Asimismo, argumentan que han decididoy, para ello, manifiestan su compromiso "de rde los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya", como recoge la Constitución.En el acuerdo ha quedado plasmada "como instrumento vigente para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos del País Vasco", han aclarado PP y Ciudadanos.Además, reclaman que el cálculo del cupo se haga desde los principios de "máxima transparencia y respetando la solidaridad entre todos los españoles"."Este acuerdo representa la culminación de las aspiraciones de muchos ciudadanos vascos, que esperaban de PP y Cs la suma de fuerzas para un proyecto común e integrador. Un proyecto de futuro que abanderará los valores constitucionales que comparten una inmensa mayoría de españoles frente al nacionalismo y el radicalismo de la izquierda extrema", han añadido.Sobre, compuesta por tres miembros de cada formación, y su contenido "representará un punto de equilibrio y una síntesis de ambos proyectos", concluyen.Alfonso Alonso no ha asistido a la cita en Madrid para cerrar, ya que recibió a media noche de este jueves un mensaje de WhatsApp para que asistiera al encuentro, y ya transmitió la imposibilidad de asistir, según han informado a Europa Press fuentes de los populares vascos.Este jueves,, dada la nula representación de la formación naranja en el País Vasco, donde no cuenta con diputados autonómicos ni tampoco concejales en ningún ayuntamiento.