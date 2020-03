España supera los 70 casos activos de coronavirus

El número de diagnósticos por coronavirus confirmados en España este domingo han ascendido a 73, dos de los cuales fueron dados de alta hace dos semanas, lo que arroja un total de 71 casos activos.

Los casos confirmados hasta el momento están repartidos de la siguiente forma: 15 en la Comunidad Valenciana, 14 en Madrid, 12 en Andalucía, 9 en Cataluña, 7 en Canarias, 4 en Extremadura, 3 en Castilla y León, 3 en el País Vasco, 2 en Baleares, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Navarra, 1 en Asturias y 1 en Cantabria.

El 90% de los casos activos en España son casos importados de una zona de riesgo y solo en 9 de los 73 casos no está identificado el origen de la infección, según ha detallado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en rueda de prensa.

Además Simón ha asegurado que "España sigue en situación de contención y no es necesario elevar el nivel de alerta" por el coronavirus. En este sentido, ha indicado que algunos países como Francia e Italia están considerando tomar otras medidas, pero que en España no se da el caso de momento. No obstante. ha anunciado que España ha convocado grupos de trabajo para mañana lunes para estudiar el tema.

Estas cifras suponen un incremento de una veintena de casos respecto a la misma hora del sábado. Entre los nuevos casos, destacan tres en Cataluña, confirmados este domingo por la Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña. Se trata de dos hombres, de 25 y 26 años, y una mujer de 62, que se suman a los otros seis ya detectados en esta región.

En un comunicado este domingo, la Conselleria ha informado de que los dos hombres, uno residente en Barcelona y el otro en Milán, estuvieron en esta ciudad italiana del 20 al 26 de febrero. Por su parte, la mujer, residente en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.

Por su parte, los cuatro infectados por el coronavirus Covid-19 confirmados en Extremadura, se encuentran en estado leve y todos ellos estuvieron en el norte de Italia, concretamente en Lombardía, por lo que se consideran casos importados. Se trata de cuatro varones, de entre 19 y 58 años de edad, sin relación entre ellos, y que pertenecen a las áreas de salud de Coria, Cáceres y dos de ellos a Zafra-Llerena.

Cabe destacar que todos ellos presentan "sintomatología escasa", similiar a la de una "gripe leve", por lo que a ninguno de ellos el virus le "compromete la vida" ni tampoco su salud de una forma "importante", ha dicho el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha lanzado un mensaje de "confianza" en el sistema de salud público.

Mientras, Castilla y León ha sumado su tercer positivo por coronavirus COVID-19. Se trata de un varón de 62 años, con residencia en León, que viajó dos veces a Italia en febrero por motivos de trabajo, concretamente a la zona de Lombardía, por lo que se trata de un caso importado, según la Consejería de Sanidad de la región. El paciente fue ingresado en la UCI del Hospital del Bierzo al presentar fiebre alta y dolores musculares, pero se encuentra estable. Se une así a los casos detectados en Segovia -un estudiante italiano- y en Valladolid, un varón iraní que visitaba una empresa en el Parque Tecnológico de Boecillo.

Además, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha comunicado este domingo que los análisis microbiológicos practicados a una persona con sospecha de infección por coronavirus han resultados positivos. Se trata de un varón de 62 años que está ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara.



Primeros positivos en Cantabria, Asturias y Navarra

Una mujer de 39 años, no originaria de Navarra y residente desde hacía varios años en Pamplona, se encuentra ingresada en estado grave en la UCI B del Complejo Hospitalario de Navarra tras dar positivo en Covid-19, tratándose así en el primer caso de coronavirus en la Comunidad foral a la espera de la confirmación oficial del Centro Nacional de Microbiología de Madrid.

Por su parte, Cantabria registró el sábado su primer positivo por coronavirus, que es una persona que había viajado en los últimos catorce días por Italia y que permanece aislada y con síntomas leves.

En Asturias, un hombre de 70 años de edad que acudió a un centro privado, donde se le diagnosticó una neumonía aguda sin antecedentes ha sido el primer caso positivo del nuevo coronavirus de la región, a la espera de la ratificación de un segundo análisis por el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid).



Los casos de coronavirus en España

La Conselleria de Sanidad anunció dos nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana. Se trata dos familiares del paciente que dio positivo este viernes y quedó ingresado en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia, un hombre que no viajó a Milán pero que es contacto del periodista que dio positivo el jueves en el hospital Clínico de Valencia.

Este sábado la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía también confirmó otros dos casos, que se suman a los ocho que ya se conocían en la región. En concreto, se trata de dos hombres de 59 y 62 años residentes en Fuengirola (Málaga). Ambos casos están relacionados con el positivo de la misma localidad confirmado ayer y también habían viajado recientemente a la zona de Emilia-Romagna (Italia), según ha informado la Junta en un comunicado

También el sábado la Consejería de Sanidad de Canarias confirmó un nuevo positivo en la isla de Tenerife. Este caso es una de las personas del grupo de turistas italianos del hotel de Adeje, contacto estrecho de uno de los cuatro ingresados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Esta persona, al ser un contacto directo de uno de los positivos por coronavirus, ha estado desde el primer momento -24 de febrero- en situación de aislamiento en su habitación en el complejo turístico.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ratificó el sábado tres casos más del nuevo coronavirus: dos de ellos son importados y se trata de un varón y una mujer que viajaron juntos por una zona de riesgo. El tercer caso nuevo (caso 10) es mujer y familiar de la paciente de 46 años ingresada en el Hospital de Torrejón.