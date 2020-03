Un muerto en Aragón y 3 en Euskadi elevan a 17 los fallecidos por coronavirus

Tres mujeres con coronavirus de 92, 88 y 87 años han fallecido en las últimas horas en Euskadi, con lo que se eleva a 16 el número de fallecidos en España. Estos tres nuevos fallecimientos con coronavirus corresponden a dos mujeres de 92 y 88 años, que se encontraban ingresadas en aislamiento en Álava, y a una mujer de 87, internada en aislamiento en Bizkaia, todas ellas con enfermedades crónicas previas.

Además, el Gobierno de Aragón ha confirmado la muerte de una persona por coronavirus este domingo, mientras que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado este domingo tres nuevas muertes a causa del coronavirus, con lo que se elevan a ocho los fallecidos por el COVID-19 en la región y a trece en España. Una de las víctimas es un hombre de 77 años que se encontraba ingresado por neumonía en la UCI del hospital de Torrejón, uno de los primeros casos de coronavirus no importados.

Los otros dos fallecidos corresponden a un varón de 88 años que se encontraba en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey, y otro hombre de 73 años que ha fallecido en la Fundación Jiménez Díaz. Los tres presentaban patologías previas.

El COVID-19 se ha cobrado ya ocho víctimas en la Comunidad de Madrid, una de las regiones que concentra, junto a La Rioja y País Vasco, la mayoría de los casos, con 202 contagios, por lo que ya son 17 los fallecidos en el país por el patógeno llegado de China.

Según los datos aportados por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, España suma ya trece muertos por coronavirus y 589 contagios repartidos de la siguiente manera: 202 en Madrid, 49 en Cataluña, 55 en La Rioja, 102 en País Vasco, 37 en la Comunidad Valenciana, 35 en Andalucía, 22 en Castilla y León, 17 en Canarias, 15 en Castilla-La Mancha, 13 en Aragón, 12 en Cantabria, 8 en Baleares, 7 en Asturias, 6 en Extremadura, 5 en Galicia, 3 en Navarra y 1 en Murcia.



Médicos jubilados

Así pues, los contagios de coronavirus en España alcanzan ya los 589 positivos, 159 más que este sábado y concentrados en un 60% en Madrid, País Vasco y La Rioja, según los datos comunicados este domingo por el Ministerio de Sanidad. En rueda de prensa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado que, pese al incremento diario de los casos en un 20%, la situación no está "descontrolada ni muchísimo menos" ya que los principales focos se tratan de casos conocidos "previos" y localizados en esas zonas.

Según Simón, el incremento de casos en la Comunidad de Madrid está centrado en Valdemoro y afecta a "un grupo de población muy concreta: Es un grupo de población frágil que está muy bien identificado".

Por su parte, en el País Vasco, la segunda comunidad autónoma que registra más casos, el foco para Simón no está relacionado tanto con el número de casos "sino por el hecho de que ha habido brotes relacionados a profesionales sanitarios y ha generado un estrés añadido a los profesionales". "Obviamente -ha reconocido- en esos punto hay una presión sobre los servicios hospitalarios que se está consiguiendo mantener, lo que no quita para que los médicos en los hospitales con más casos no puedan tener una percepción de una situación real. Estos hospitales se están reforzando para poder llevar esto, pero el sistema es sólido".

Simón también ha dicho que están en contacto con el gobierno de la Comunidad Valenciana para ver si es "necesario tomar una medica específica" de cara a la festividad de las Fallas, pero ha avisado que hay que "tener cuidado" a la hora de plantear medidas de prevención sin "asociarlas a otras más restrictivas". "Evitar un evento de masas sin cerrar los metros -ha explicado- tiene poco sentido, por lo tanto las medidas no se pueden tomar pensando en el foco concreto, sino en los impactos que hay alrededor. No sería lógico tomarlas por presiones de percepciones parciales de la situación".

En este sentido, Simón ha enumerado una serie de "alternativas importantes" para que las comunidades autónomas tengan más facilidades para "gestionar este número importante de casos" que pueden llegar a los hospitales: la asistencia domiciliaria y la responsabilidad individual de los pacientes, que tienen que ser "conscientes" de la situación y "garantizar" que van a cumplir las recomendaciones sanitarias.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha desestimado por el momento la posibilidad de contratar a médicos jubilados, como ha ocurrido en otros países, también ha valorado durante su intervención la decisión tomada por el gobierno italiano de aislar a 16 millones de personas en el norte del país ya que esto "reduce mucho el riesgo de entrada" de nuevos casos en nuestro país. Un control que sumado al que se está haciendo en las comunidades autónomas españolas hace que no haya "tanto que cambiar de fase", sino de "visión a la hora de implementar las medidas".

Fase de contención

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este domingo que se mantiene en España el mismo nivel de alerta activado hasta ahora, es decir, la "fase de contención" pese al aumento de casos de contagio de coronavirus.

En rueda de prensa, Illa ha precisado que el foco de las actividades sigue siendo la "contención del virus" con una concentración de esfuerzos en Madrid, País Vasco y La Rioja y ha aclarado que en esta última comunidad, en concreto en la localidad de Haro, "no hay cuarentena sino vigilancia activa". "No hay cuarentena, ni impedimento de entrada o salida de la población", ha remarcado el titular de Sanidad, que ha explicado que se trata de medidas de refuerzo para evitar la expansión.

Illa también ha relatado que el Gobierno ha acordado reforzar los mecanismos de seguimiento y coordinación durante las próximas semanas y aquí ha anunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá mañana la Comisión de Seguimiento en el Ministerio de Sanidad "para tener información de primera mano" sobre la evolución del virus.

Además, se ha decidido que los miércoles habrá una reunión interministerial para reforzar "todavía más" la coordinación entre ministerios.

El titular de Sanidad ha añadido que "de forma estable" se harán semanalmente dos reuniones de la comisión interterritorial de los consejeros de Salud. Serán videoconferencias "para poner en común los datos y las medidas" y se celebrarán dos veces por semana, una los lunes a las 13:00 horas y otra los jueves por la tarde.

El ministro ha considerado que se trata de tener un marco estable con los consejeros, al margen de las reuniones bilaterales y las presenciales que la comisión de seguimiento requiera.

Illa también ha querido expresar su apoyo y agradecimiento a los profesionales sanitarios, "por un labor dedicada y tenaz", y ha constatado que el sistema nacional de salud es "robusto y equitativo y está a la altura".

Y también a la ciudadanía por las medidas que se han adoptado y han podido suponer "una distorsión en su forma de vida". También les ha instado a respetar las medidas de higiene personal y las recomendaciones de Sanidad. Y a las personas con síntomas les ha pedido que "se autoaíslen" en sus domicilios, contacten con la autoridades sanitarias y no asistan a las manifestaciones.