Madrid registra un aumento de casos de coronavirus y estudia cerrar bares y restaurantes

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha informado este viernes que los casos de coronavirus registrados en la Comunidad de Madrid son ya "casi 2.000", frente a los 1.388 de ayer, y que en las últimas 24 horas han muerto dos personas, lo que eleva el total de fallecidos a cuarenta. Asimismo, hay 190 pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según ha indicado Ruiz Escudero en una entrevista con 'EsRadio'.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado la necesidad de que los madrileños eviten los desplazamientos innecesarios y las concentraciones de personas, sobre lo que ha indicado que "habrá que adoptar medidas más severas" para evitar dichas aglomeraciones.

Sigue aquí en directo toda la información sobre la crisis del coronavirus:







- Guía básica para actuar ante el coronavirus

"Se debe valorar cualquier paso en función de los escenarios, no debemos descartar ninguno. Yo transmito que no hay un escenario cerrado, otra cosa sería mentir a los ciudadanos. Es importante que todos adoptemos las medidas que se nos están indicados", ha expresado durante una entrevista con Onda Madrid recogida por Europa Press.

Martínez-Almeida, ha anunciado que desde este viernes se suspenden las licencias de las terrazas y veladores de la capital y ha recomendado que bares y restaurantes echen el cierre a la espera de lo que decreten las autoridades sanitarias.

Desde este viernes están cerradas las zonas infantiles de los parques de la capital y aunque por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, no se permitirán que haya "demasiadas personas reunidas en un foco concreto".

El alcalde de Madrid no ha descartado el confinamiento de la ciudad, pues considera que sería "irresponsable" decir que no se contemplan todos los escenarios: "no podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata ni descartar que se vaya a aplicar".

En todo caso ha hecho un llamamiento a no salir del domicilio: "quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo", ha dicho el regidor, haciendo especial hincapié en los jóvenes.

Preguntado sobre si se está llegando tarde al adoptar nuevas restricciones, ha defendido que ésta es "una situación que nos es desconocida absolutamente" y que provoca que en un día se tengan que tomar decisiones diferentes de las que se podían tomar en la jornada anterior.

El primer edil de la capital ha subrayado que una vez que se haya salido de la crisis habrá que "evaluar actuaciones políticas", pero que "en este momento tenemos que primar ir todos unidos a arrimar el hombro".

Y ha pedido que el presidente Pedro Sánchez tome las riendas y ejerza el liderazgo, asumiendo incluso medidas "drásticas": "todos vamos a estar detrás de él", ha agregado.

Preguntado sobre si se debería haber suspendido la manifestación del 8 de marzo por el Día de la Mujer, ha considerado que "a la vista de los hechos no fue prudente".

Además, ha pedido más materiales de protección para los empleados municipales y ha abogado también por pensar en "en el día después" para tener listas políticas económicas que puedan "mitigar" las pérdidas.