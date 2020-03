Felipe VI: "Debemos unirnos para superar esta grave situación"

Felipe VI pronunció este miércoles por la noche su segundo mensaje extraordinario de sus casi seis años de reinado. El primero fue el del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum de independencia. El Monarca ha dado ese paso ahora por la grave pandemia de covid-19, que ya ha contagiado a 14.000 personas en España y ha provocado más de 600 muertes. En un discurso de apenas siete minutos, el jefe del Estado mandó un mensaje de ánimo. "Es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar", aseguró. "Nos va a hacer más fuertes como sociedad", insistió al final de la alocución.

Para lograrlo, pidió que se dejen "de lado" las "diferencias". "Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación", reclamó. En la mente están las críticas de algunos dirigentes políticos por la lentitud de la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, como las que pronunció Pablo Casado y Santiago Abascal estos días atrás, y las quejas por las medidas del estado de alarma, entre otros, las del 'president', Quim Torra, que considera que el Ejecutivo ha "confiscado competencias".

El jefe del Estado tuvo palabras de aliento para los profesionales sanitarios y les dijo que tienen su admiración y respeto. "Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa", afirmó. El Monarca hizo referencia al aplauso que los ciudadanos están dedicando a diario, desde sus ventanas y balcones, a los facultativos y también a las fuezas y cuerpos de seguridad del Estado. En esta ocasión, justo cuando el jefe del Estado pronunciaba esas palabras se daba la circunstancia de que miles de españoles estaban saliendo a protestar con una cacerolada por las informaciones sobre las fundaciones opacas de Juan Carlos. Felipe VI no ha hecho ninguna referencia a este asunto ni a su padre en su discurso.

El Monarca habló a los ciudadanos después de reunirse por la tarde durante dos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros delegados en la crisis sanitaria: Salvador Illa (Sanidad); Margarita Robles (Defensa); Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Luis Ábalos (Transportes).



Presión en el Congreso

Era la primera vez que se veía al jefe del Estado después de que, el pasado domingo, anunciara, a través de un comunicado, que ha decidido renunciar a la herencia personal que le pueda corresponder de su padre, el rey Juan Carlos, debido a las fundaciones opacas que supuestamente tiene en paraísos fiscales.

Por la mañana, en el pleno extraordinario del Congreso para abordar la crisis sanitaria, este asunto estuvo muy presente. Pablo Echenique, de Podemos, parte del Gobierno de coalición, dijo que "la patria no es un himno, no es una bandera". "Y no es, hoy menos que nunca un rey", declaró en una de sus intervenciones en el debate. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, aseguró que habría sido un "magnífico día" para que la Corona anunciara que Juan Carlos dona a la sanidad pública los 100 millones de dólares que, "presuntamente, recibió ilegalmente de Arabia Saudí". Gabriel Rufián (ERC) pidió que los ciudadanos protestaran con una cacerolada durante el discurso. "Nos vemos en los balcones. Hoy a las ocho para aplaudir a quien nos da y a las nueve para protestar contra quien nos quita", propuso el portavoz republicano catalán.