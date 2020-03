Crisis del coronavirus: Las suspensiones de empleo por los ERTE afectan ya a más de un millón de trabajadores

Las consejerías de las distintas comunidades autónomas han registrado un total de 160.657 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que afectan a cerca de 1,15 millones de trabajadores hasta el momento, como consecuencia del cierre de negocios y establecimientos en todo el país para contener la propagación del coronavirus entre la población.

Así se desprende de los datos recopilados por Europa Press a partir de la información ofrecida por las distintas autoridades laborales del país, que, por ahora, excluyen a Baleares, Extremadura, Murcia y Madrid, aunque estas dos últimas sí ofrecen el número estimado de expedientes presentados, pero no de las personas afectadas.

Hasta este jueves 26 de marzo, la consejería de Economía de Madrid ha recibido más de 27.000 solicitudes de ERTE, pero tan solo cuenta con 15 funcionarios para su tramitación, por lo que no dispone aún del número de trabajadores afectados.

Teniendo en cuenta que en Cataluña, con un Producto Interior Bruto (PIB) similar al de Madrid, se presentaron 41.555 expedientes hasta este miércoles, con una afectación de 342.602 empleados, los números de Madrid ascenderían actualmente a algo más de 222.000 trabajadores afectados.

Respecto a Murcia, el número de ERTE presentados hasta este jueves es de 6.580. Comisiones Obreras estima, en esta Comunidad, que los despidos temporales tendrán una afectación total de 150.000 trabajadores durante toda la extensión de esta crisis.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Murcia había 596.494 trabajadores dados de alta a finales de febrero, antes de que empezara a crecer el número de contagios en el país. Teniendo en cuenta la cifra del sindicato para la región, los ERTE afectarían al 25% de todos los trabajadores.

Asimismo, en el conjunto de España, los afiliados ascendían a 19,3 millones de personas. Si la afectación en Murcia fuese parecida al resto de las comunidades autónomas, este 25% supondría que hasta 4,8 millones de trabajadores se verán afectados por estos despidos temporales.



Aseguran el empleo durnnte seis meses

Las consejerías encargadas de tramitar estos expedientes se encuentran actualmente desbordadas, después de que el Gobierno decidiese flexibilizar su tramitación para que el cierre de establecimientos tenga la menor afectación en el empleo, una vez los casos de contagios comiencen a remitir y la actividad pueda volver a la normalidad.

De hecho, los ERTE que están presentado la mayoría de las empresas son de fuerza mayor, lo que garantiza el mantenimiento del empleo, al menos, durante los seis meses siguientes a su finalización.

Asimismo, los afectados tendrán derecho a cobrar la prestación por desempleo o 'paro', incluso si no cumplen con el periodo mínimo de cotización exigido para ello, mientras que las empresas que tengan menos de 50 empleados no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social y, el resto, tan solo un 25%, para que puedan reiniciar su actividad con más facilidades.

Entre las grandes empresas que ya han anunciado varios ERTE se encuentran El Corte Inglés, con 25.900 trabajadores afectados, Zena Alsea (22.000), Seat (14.800), Burger King (14.800), Iberia (13.700), Renault (11.650), Decathlon (8.886), Meliá (8.382), PSA Vigo (7.400), Ford Almussafes (7.000), Tendam (7.000), Michelin (7.000) y Primark (7.000). Algunas de ellas garantizarán el 100% del salario, que se complementará a la prestación pública.



Los sindicatos urgen a "taponar" los despidos

CCOO y UGT han urgido al Gobierno a tomar medidas para "taponar" la vía de los despidos, que creen que pueden superar el millón solo en marzo, y a controlar más las causas de la regulación temporal de empleo (ERTE), a la que están recurriendo de forma masiva las empresas ante la crisis del coronavirus.

En una rueda de prensa conjunta, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han reconocido que las cifras de trabajadores afectados por algún tipo de medida de ajuste laboral durante esta pandemia está superando las previsiones más pesimistas y han urgido al Gobierno a tomar más medidas, tanto de protección a colectivos más vulnerables, como para impedir los despidos y controlar mejor los ERTE aunque sea tras su aprobación.

En el caso de los despidos individuales, proponen aplicar una "moratoria" para que no se pueda despedir durante esta crisis, vincular la obtención de financiación a no rescindir contratos o elevar la indemnización a 45 días con un pago mínimo equivalente al salario mínimo (950 euros) para que "no sea rentable despedir", ha explicado Sordo.

El líder de CCOO ha avanzado que los despidos este mes "seguramente van a andar en el entorno de un millón", tres cuartas partes de ellos en contratos temporales vinculados a hostelería o comercio, entre otros.

Álvarez ha abogado también por dificultar las subvenciones a las empresas que despidan o que no sea posible acogerse a ningún tipo de despido que no sea el improcedente. "Los que despiden tienen que ser conscientes de que están haciendo un mal a la economía española y a sus propias empresas", ha dicho Álvarez, que ha reconocido que las cifras de afectados por medidas de ajuste laborales son "astronómicas" por encima "de las previsiones más pesimistas".

Ambos han asegurado que estas cuestiones fueron planteadas al Gobierno en la reunión mantenida a comienzos de esta semana.



Empleadas del hogar

Además, se han referido a las personas a las que se les despide y no tienen prestación por desempleo porque no han generado el derecho o a las que se le termina un contrato eventual, para los que piden una prestación como la de los incluidos en ERTE.

En este sentido, han añadido que estos colectivos, entre los que se encuentran las empleadas del hogar, "ya estaban en el espíritu de la norma aprobada" y que podrían ser incluidos en la misma vía Consejo de Ministros o vía instrucciones del propio Ministerio de Trabajo.

Asimismo, han urgido a aprobar un "subsidio nuevo" para las empleadas de hogar, tanto para aquellas que estaban dadas de alta a la Seguridad Social y que han sido despedidas por la crisis del Covid-19, como para las que no lo estaban.