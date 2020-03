La Policía detecta 12.000 nuevas web sobre coronavirus para cometer delitos

La Policía Nacional ha detectado en los últimos días el registro de forma casi simultánea de 12.000 nuevos dominios web relacionados con el coronavirus creados, con toda probabilidad, para cometer delitos como fraudes en la compra de falsos productos milagrosos que curan la enfermedad.

Lo ha desvelado el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, en la rueda de prensa diaria del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, en la que ha detallado este viernes la labor intensa de "ciberpatrullaje" de los agentes especialistas.

González ha explicado que "casi al unísono" se han registrado 12.000 dominios relacionados con el nombre de coronavirus y en casi todos los casos "bajo los mismos proveedores", lo que da idea, ha dicho, de que estos registros de páginas web esconden actividades ilícitas como virus informáticos o estafas.

Aunque aún la mayoría de estas web detectadas por la Policía no albergan ningún contenido, el comisario principal ha advertido a la sociedad de que estas páginas tratan de aprovecharse del miedo y de que algunas ya comienzan a mostrar tiendas on line que supuestamente ofertan vacunas y otros productos milagrosos para curar el COVID-19. "Su verdadera intención es hacerse con los datos personales y bancarios", ha alertado González, quien ha recomendado a los ciudadanos que no abran ningún enlace sospechoso y que solo compren en tiendas on line de confianza.

De hecho, la Policía Nacional ha lanzado este viernes una guía de consejos para evitar ser manipulados por bulos y noticias falsas.