El Gobierno dará plazos a los empresarios para no parar la actividad de golpe

Margarita Robles ha asegurado este domingo en una entrevista en 'El Objetivo' de La Sexta, en cuanto al parón de los servicios no esenciales, que el Gobierno dará un plazo para que algunas actividades no se paralicen de manera abrupta y aunque ha admitido un poco de retraso en publicar en el BOE el decreto de cierre de la actividad que no es esencial, cree que se hará en breve.

La ministra ha justificado el retraso en publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto aprobado este domingo por el Consejo de Ministros reunido de forma extraordinaria en que se trata de una cuestión de la que no hay precedente.

Además, ha revelado que se establecerá una especie de moratoria o plazo para que determinadas actividades no se paralicen abruptamente y los empresarios tengan tiempo de preparar esa paralización y dar de esta forma "cierta tranquilidad". Precisamente esta ha sido una de las demandas que le han hecho este domingo algunos presidentes autonómicos a Pedro Sánchez, durante la video reunión que ha mantenido con ellos durante tres horas y media.

Tanto el lehendakari Iñigo Urkullu, como los presidentes de Andalucía y Galicia, Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo le han pedido esta mañana al presidente que no la actividad de algunas empresas no se parará de golpe por el daño que se puede causar en alguna maquinaria o en determinados procesos de producción.

Urkullu ha ido incluso más allá con una carta a Pedro Sánchez en la que le ha pedido que se dejara en manos de las autonomías la decisión de cómo parar los servicios no esenciales, dado que están más pegados al terreno y conocen mejor su tejido industrial, para no perjudicar a las empresas.



Cosideraciones de las CCAA

Robles ha admitido que la decisión de establecer esta moratoria en la paralización de algunas actividades se ha tomado en base a las consideraciones expuestas por algunos presidentes regionales. No obstante, estas se han trasladado al presidente del Gobierno durante la reunión que ha mantenido con ellos tras la celebración del Consejo de Ministros, que ya había aprobado la medida.

La ministra de Defensa ha aceptado la parte de crítica que les corresponde por el retraso en la publicación de la medida en el BOE, a pesar de que entra en vigor en unas horas para buena parte del sector productivo que aún estaba funcionando.

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de reducir un 15 por ciento más la movilidad, que ya había caído el 70 por ciento con las medidas adoptadas en el decreto del estado de alarma. El objetivo, según ha dicho, es que no se saturen las UCIs y los hospitales con la llegada de enfermos de coronavirus y estos puedan ser atendidos.

Al ser preguntada cómo es posible que se esté afinando un decreto que ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, Robles ha señalado que como jurista considera que hay que ser "muy precisos" en la redacción de un decreto ley, que es ley y tiene que ser convalidado en el Congreso La ministra ha admitido que "quizá hubiera sido mejor que se hubiera publicado antes" pero considera que todo el mundo debe ser consciente que lo importante ahora es no saturar las UCI.



Errores

Por otro lado, la ministra de Defensa ha admitido que es posible que la situación que se ha desatado con la pandemia del coronavirus pueda volver a reproducirse el próximo otoño y ha admitido que el Gobierno ha podido cometer algunos "fallos" durante la gestión de una crisis sin precedentes.

Robles ha hecho hincapié en que hay que actuar desde la "humildad". "Puede que haya fallos, sin ninguna duda, los hay", ha reconocido en un momento dado cuando hablaba de la compra de los test defectuoso que se han tenido de devolver a China.

"Estamos volcándonos, trabajando las 24 horas del día, hay que tener humildad, lo que hacemos les gustará más a unos y menos a otros, espero que esta experiencia no la tengamos que volver a utilizar", ha dicho, antes de apuntar, no obstante que "todo dice que en octubre o noviembre probablemente esto pueda volver a reproducirse".