Irene Montero apoya rebajar sueldos a políticos y redistribuir con impuestos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este miércoles a favor de rebajar el sueldo de los políticos y ha remarcado que en Podemos ya donan "de forma habitual" una "parte importante" de su salario, pero ha señalado que existe un mecanismo de redistribución de la riqueza: los impuestos. "¿Cómo no me va a parecer una buena idea si nosotros lo hacemos de forma habitual y no solamente con una situación de emergencia?", ha respondido la ministra y número dos de Podemos durante una entrevista en Antena 3 al ser preguntada por las propuestas para que los políticos renuncien a una parte del sueldo en esta crisis.

En Uruguay, el presidente y los ministros han anunciado que se rebajarán un 20% el salario como una de las medidas para hacer frente al COVID-19. A ese respecto, la ministra de Igualdad ha recordado que en Podemos también destinan parte de su sueldo a colectivos sociales porque se creen "el trabajo de la sociedad civil organizada".

Y ha puntualizado: "También creo que es muy importante que recordemos que existe un mecanismo socialmente para que las personas que más tienen sean solidarias con las que menos tienen, y eso son los impuestos".

En ese sentido, la ministra de Igualdad ha indicado que la forma de "ser solidarios" es tener una fiscalidad justa en la que "cada uno aporta según lo que tiene" y "sin trampas".

La ministra de Igualdad, que sigue en confinamiento domiciliario por haber dado positivo de nuevo en el COVID-19 después de 15 días de contagio, ha alertado de que el virus es "altamente contagioso" y ha pedido por ello a todos, y en especial a los jóvenes, que sepan que "se pueden sentir bien pero portar el virus".

Con respecto al alto número de infecciones en Moncloa, donde se han contagiado entre otros el doctor Fernando Simón, la ministra ha dicho que allí se trabaja "con todas las precauciones" y que los casos positivos indican que "el virus es altamente contagioso" y que son muy necesarias las medidas de confinamiento.

Ha defendido además las medidas aprobadas en el seno del Consejo de Ministros, que -ha dicho- no se ha olvidado "ni un segundo" de que "además de una crisis sanitaria hay una crisis económica y social".

"La gente sabe perfectamente qué pensamos cada uno en el Consejo de Ministros, nos han escuchado hablar muchas veces", ha indicado Irene Montero sobre las discusiones internas tras recordar que las deliberaciones son secretas y "se quedan ahí".

Y con respecto a las críticas de la oposición a los decretos sobre el mantenimiento del empleo, la ministra ha reconocido que el Gobierno debe ser "humilde" y escuchar, aunque ha advertido: "Las críticas en este momento tienen que ser muy constructivas. Sirve de poco criticar sin ofrecer una solución".

En ese sentido, también el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido en una entrevista en TVE que el Gobierno ha reaccionado "rápido" a la pandemia. "Y no lo digo yo, lo dice la OMS, con medidas difíciles pero que van a ayudar a salvar miles de vidas", ha señalado.

Por otro lado, la ministra de Igualdad ha puesto en valor las medidas para proteger a las víctimas de violencia machista en una situación de confinamiento como la actual, y ha apuntado a que tanto el 016, como el 112 y los servicios de atención psicológica reciben ahora "más llamadas" de "mujeres que necesitan un contacto".

"Esas mujeres necesitan saber que este Gobierno y ninguna administración las va a dejar solas, que pueden avisar al 016, y que sepan que si están en una situación de emergencia no les va a pasar nada por salir de casa", ha recordado la ministra de Igualdad.

En ese sentido, ha pedido a las mujeres víctimas de violencia que salgan de casa y acudan a la Policía o a la Guardia Civil "porque van a entenderlas, van a protegerlas y van a ayudarlas".