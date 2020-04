Casado y Garamendi piden a Sánchez liquidez para que las empresas no cierren

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han coincidido este jueves en que las empresas españolas necesitan "liquidez inmediata", no solo crédito, para no cerrar ante la crisis provocada por el coronavirus.

Así lo ha asegurado el PP al término de la reunión por videoconferencia que han mantenido Casado y Garamendi.

Este miércoles, el presidente de los 'populares' también tuvo un encuentro similar con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, para escuchar propuestas que afectan a su colectivo ante el Covid-19.

Casado ha afirmado que el PP y la CEOE reclaman "la liquidez inmediata, no solo crédito, que necesitan miles de empresas para no cerrar. "Sánchez prometió 200.000 millones de euros de avales de los que solo ponía la mitad pero ha aprobado solo un 10% (20.000 millones) que aún no ha llegado", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Liquidez y aplazar pago de impuestos a septiembre

El propio presidente del Partido Popular dijo este miércoles, tras su charla con Lorenzo Amor, que "frente al monólogo social del Gobierno" su partido "escucha" a los autónomos y este jueves ha querido hacer lo mismo con la patronal.

El PP considera que pymes y autónomos han sido los "olvidados" del Gobierno hasta ahora en la crisis del coronavirus y, de hecho, sostiene que el decreto con medidas económicas y sociales para pymes, autónomos y familias vulnerables que aprobó este martes el Consejo de Ministros llega "tarde", según fuentes 'populares'.

Por eso, pide inyectar liquidez "inmediata" en las empresas, pymes y autónomos "para garantizar el 100% del empleo de los trabajadores durante el estado de alarma". Si no tienen liquidez y no se inyecta dinero a la economía, añaden fuentes del PP, "las empresas no pueden hacer frente a pagos, nóminas y proveedores, que es lo que en estos momentos puede garantizar el empleo.

Además, el PP subraya que esa liquidez debe venir acompañada de eliminación de impuestos a todos aquellos que no tienen ingresos como consecuencia del estado de alarma y un aplazamiento del pago de todos los impuestos a septiembre, tanto IRPF como Sociedades.

"Devastación económica" que requiere medidas "acertadas"

Este jueves, en una entrevista en Telecinco, Casado, ha asegurado que con una "devastación económica" como la provocada por el coronavirus las medidas económicas deben ser las "acertadas" y ha reconocido que "no le han gustado" los decretos aprobados la pasada semana (relativo a la paralización de la actividad no esencial y prohibir los despidos por fuerza mayor). A su entender, puede pasar que con esto de "hibernar empresas, las acabe congelando para siempre y se cierren".

Por eso ha dicho que el PP no puede dar su apoyo a esos decretos porque "tienen un sesgo de Podemos muy importante", por lo que ha reclamado modificaciones en los mismos si quiere contar con el apoyo de los diputados de su partido para que sean convalidados en el Congreso.

Casado se ha quejado además de que Sánchez no llama al PP desde hace 10 días, algo que, ha calificado de "error". "No está habiendo una interlocución ni con la oposición ni con los agentes sociales ni con las comunidades autónomas", ha recalcado, para añadir que esa "arrogancia se empieza a acompañar de la incompetencia en la gestión y de las mentiras".