Un total de 4.750 ancianos murieron en residencias en el último mes en Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este miércoles que del 8 de marzo al 8 de abril han fallecido 4.750 personas mayores en residencias por coronavirus en la región, de las cuales 3.479 personas han mostrado algún tipo de sintomatología y 781 han sido confirmados como portadores de coronavirus.

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente ha anunciado estos datos del último mes, en el que han fallecido 4.750 personas mayores en residencias de la Comunidad de Madrid.

Aguado ha insistido en que, aunque esta cifra sea "mucho más alta" que la de "un mes ordinario", "la mayoría" de los en torno a 50.000 internos que hay en Madrid "no están contagiados y no están conviviendo siquiera con personas contagiadas". Y ha asegurado que "en la mayoría de las residencias no han tenido casos de coronavirus y los usuarios siguen con normalidad".

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, indicó la semana pasada en una entrevista radiofónica que en torno a 1.000 personas mayores fallecen todos los meses en estos establecimientos.

Por otro lado, Aguado ha destacado que, en el marco del plan de choque diseñado por el Gobierno, "se han tomado actuaciones en 306 residencias" y se ha procedido a la distribución de material, en total "134.000 mascarillas, más de 350.000 guantes e hidrogeles".

Siguiendo el protocolo del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad ha comenzado a hacer tests rápidos de detección de la Covid-19 en las residencias madrileñas. Además, ha precisado Aguado, desde ahora se trasladará al Ministerio los martes y los viernes la información actualizada sobre contagiados y fallecidos dentro de las residencias.

El vicepresidente ha asegurado que se está haciendo "todo lo posible" por preservar la salud de los mayores residentes y garantizar que los contagiados estén "convenientemente aislados". Si ha habido errores en la gestión, ha apuntado, "seguramente lo veremos" al concluir la crisis, y ha recalcado que estas "cifras dramáticas" se reproducirán "en toda España y en toda Europa".

"Se están intentando paliar las consecuencias de una enfermedad que no tiene cura y que es especialmente dura para las personas mayores", ha subrayado.

Según la estadística del Ministerio, en la Comunidad de Madrid fallecieron 3.652 personas por coronvirus en la segunda quincena del mes de marzo, pero en ese tiempo se otorgaron 9.007 licencias de enterramiento, mientras que en 2018 en una quincena de marzo murieron alrededor de 2.000 personas usando como base el INE.