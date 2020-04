España llega a un acuerdo con la India para importar hidroxicloroquina

España ha llegado a un acuerdo con la India para importar hasta 2.500 kilos de hidroxicloroquina, un fármaco para la malaria utilizado de forma experimental para el tratamiento del coronavirus. La operación, gestionada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y el ministerio de Exteriores se cerró este miércoles, después de que el gobierno indio anunciase que levantaba el veto tras el cierre de fronteras a la exportación de este principio activo, según confirman fuentes diplomáticas.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) comenzó la distribución controlada de hidroxicloroquina para tratar la covid-19 a mediados de marzo en el contexto de varios ensayos clínicos que se están desarrollando en distintos hospitales. Este compuesto se utiliza para la malaria y otras enfermedades autoinmunes, como el lupus y la artritis, pero su uso ha generado altas expectativas después de que se observase en datos 'in vitro' que es eficaz para frenar el SARS-COV-2, tanto que diversas autoridades (Italia, Francia, China o España) la han incluido como una de las alternativas en la terapia de los pacientes con coronavirus.

La India es el primer productor de este principio activo. Sin embargo, el pasado 25 de marzo su gobierno prohibió la exportación de determinados productos sanitarios, equipos de protección y principios activos farmacéuticos al resto de países, entre ellos la hidroxicloroquina, una decisión de la que dieron cuenta varias empresas españolas del sector farmacéutico al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno inició entonces los contactos diplomáticos con el Ejecutivo de Narendra Modi, a través de la embajada de España en Bombay, para eliminar este enconamiento comercial en un momento de urgencia sanitaria con más de 150.000 contagios.

Los contactos, impulsados por el ministerio de Exteriores que comanda Arancha Gonzáles Laya y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (EMPS), incluyeron una llamada telefónica de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a su homólogo en la India, Piyush Goyal, el pasado 30 de marzo, y otra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Narendra Modi, en la que se comprometía a utilizar la hidroxicloroquina importada "exclusivamente" para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Pero no fueron los únicos. Este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con "represalias" al gobierno de Narendra Modi si no accedía a levantar el veto a la exportación de hidroxicloroquina. La respuesta del portavoz de Exteriores de la India, Anurag Srivastava, no se hizo esperar: el martes confirmaba que daría licencia para la venta de este principio activo a aquellos países que dependiesen de estas prestaciones. Entre ellos España, que firmó este miércoles un acuerdo para importar hasta 2.500 kilos de este producto, según explican fuentes diplomáticas. Esta cantidad, adquirida por laboratorios farmacéuticos españoles que suelen comprar este principio activo a empresas indias, está pendiente de transporte desde Bombay, según confirman las mismas fuentes.