Crisis del coronavirus: La Policía repartirá diez millones de mascarillas para el transporte público

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este sábado en rueda de prensa telemática que serán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, las municipales y los miembros de Protección Civil los que repartirán a partir del próximo lunes las mascarillas cuyo uso es recomendable para los ciudadanos que no tengan más remedio que salir a la calle para ir a trabajar y tengan que hacerlo en transporte público. En total se repartirán 10 millones de mascarillas.

Así lo ha apuntado el ministro del Interior tras la intervención de su compañero de Sanidad, Salvador Illa, sobre las circunstancias que rodearán la vuelta a la actividad el próximo lunes de los trabajadores de aquellos servicios no esenciales.

Serán también los agentes -que se movilizarán junto a los interinos, según el ministro- los que vigilen que entre los ciudadanos que utilicen el transporte público cumplen con la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades necesarias.

"El el reparto de mascarillas es solo un apoyo de las medidas de protección de la salud", según Marlaska, que ha advertido que la etapa que empieza el lunes no supone una relajación de las medidas de limitación de movimientos que se establecen en el artículo 7 del Real Decreto de Estado de Alarma.

"No se va a producir relajación de medidas tras la vuelta al trabajo de los no esenciales, seguimos en fase de confinamiento,y todos tenemos que tenerlo claro, no hemos empezado desescalada", ha insistido.

Integrarán el sistema de reparto de mascarillas, entre agentes y personal de Protección Civil casi 350.000 personas, que actuarán los próximos lunes y martes y también el miércoles en aquellas comunidades en las que el lunes es festivo.



Mascarillas "higiénicas"

Respecto a la mascarilla, Illa ha propuesto usar, cuando esté disponible, una de tipo higiénico para aquellos casos en los que no se pueda cumplir la distancia interpersonal que, según Illa, "son casos muy tasados".

Se trata de una nueva categoría de mascarilla, diferente a la quirúrgica, para la que España ya ha definido las condiciones técnicas que debe cumplir.

Su uso no es obligatorio, es recomendable para los casos citados, ha dejado claro el ministro, quien ha precisado que actualmente "nos encontramos en evidente proceso de ralentización de la epidemia" y cada vez más cerca de doblar el pulso al virus y doblegarlo de forma definitiva, ha dicho.



Illa recalca que sigue el confinamiento

Además, Illa ha recalcado este sábado que el confinamiento seguirá activo el próximo lunes pese a la reactivación de parte de la actividad económica, por lo que ha llamado a mantener las medidas de distanciamento social y ha aconsejado el teletrabajo.

El ministro ha recalcado que no debe ir a trabajar quien presente síntomas, por leves que sean, y ha llamado a seguir "tres prioridades": mantener la distancia mínima de un metro, el lavado de las manos y la "máxima" higiene en los espacios públicos y privados.

Además, tras las recomendaciones anunciadas el viernes, Illa ha asegurado este sábado que las personas "vulnerables" al Covid-19, como embarazadas o aquellas que padezcan enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas o diabetes, no deberían acudir al trabajo, solicitando la correspondiente baja médica.

