El PP cree que Sánchez no quiere pactar "absolutamente nada" con ellos

El Partido Popular considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere pactar "absolutamente nada" con ellos, sobre todo a raíz de la intervención la portavoz socialista, Adriana Lastra, del pasado jueves en el Congreso, en la que acusó a Pablo Casado de "deslealtad".

En un comunicado, el vicesecretario de comunicación de los populares, Pablo Montesinos, lamenta que hayan pasado 48 horas desde lo que ellos consideran "insultos", y que "ni Sánchez, ni ningún alto cargo del Gobierno o del Partido Socialista ha desautorizado ni llamado al orden todavía a la señora Adriana Lastra".

"Todo esto demuestra que Sánchez no quiere pactar absolutamente nada con el PP, y que estos insultos responden al teatro para intentar ocultar las mentiras del Gobierno de España", asegura. Montesinos considera también "inaceptable" que el Ejecutivo "no haga autocrítica y se niegue a pedir perdón" a los españoles por los "errores cometidos", y que la manera de actuar hacia "la lealtad" de su partido es a través de "mentiras, insultos e improvisación".

"No es de recibo que hace unos días nos aseguraban que no eran necesarias las mascarillas, y ahora nos diga que, para ir a trabajar, hay que utilizarlas". "Unas mascarillas que el propio Gobierno reconoce que no tiene", denuncia.

Así y todo, reitera también el compromiso del PP en apoyar al Gobierno en todas las medidas "necesarias para salvar vidas", pero vuelve a advertir que no están dispuestos a ser "cómplices de las mentiras, ni de las nocivas medidas económicas del Gobierno".

"El Gobierno tiene que estar al lado de los autónomos y de los empresarios". "¿Dónde están las ayudas a los autónomos prometidas?", se pregunta el vicesecretario de comunicación de los 'populares'. Y solicita que se permita que el cien por cien del superávit de los ayuntamientos se pueda destinar para la lucha contra el coronavirus: "Los entes locales y las CCAA "son las que están demostrando día a día cómo gestionar esta crisis", ha añadido

Finalmente, Montesinos afirma que el PP va a seguir ejerciendo una oposición "firme y responsable", pero, por encima de todo, estará siempre "la lealtad a España y a los españoles"; y ha traslado también su apoyo a todos los familiares de los fallecidos aunque el Gobierno "se resista a decretar el luto oficial".

Agradece la labor de todos los profesionales sanitarios, el Ejército, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y trabajadores esenciales que "día a día luchan contra el coronavirus" y reclama el material necesario para que puedan hacer su trabajo con seguridad.