Sánchez descarta una "desescalada" hasta dentro de dos semanas "como pronto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este domingo que "todavía estamos lejos de la victoria" en la lucha contra el coronavirus, aunque ya se han dado "primeros pasos decisivos" para llegar a ese objetivo.

Hay datos "alentadores", aunque continúa el confinamiento general y, por lo tanto, no se está entrando aún en la llamada fase de desescalada que comenzará "como pronto" dentro de dos semanas, ha precisado en rueda de prensa telemática desde el Palacio de la Moncloa.

Sigue aquí la última hora de la crisis del coronavirus





Esa desescalada será progresiva y muy cautelosa, según el presidente, quien ha incidido en que todas las restricciones se mantienen pese al retorno de las actividades económicas no esenciales a partir del lunes.

Sánchez ha manifestado este domingo que no descarta "mantener o reforzar" las restricciones si España no gana terreno al virus o se consigue recuperar el "tono" del Sistema Nacional de Salud.

"Si ganamos el terreno al virus y nuestro sistema de salud recupera tono avanzaremos en la desescalada; si no es así, quiero ser muy claro, mantendremos o reforzaremos las restricciones porque lo primero para este Gobierno siempre será la salud de nuestros conciudadanos", ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas.

El Gobierno actuará en la toma de esta decisión bajo el asesoramiento del comité científico y, a partir de ahí, "en función de cuál sea la evolución se actuara con mayor restricción o con menor restricción". Para ello, se van a aplicar marcadores recomendados por los expertos para medir "con rapidez" tanto la propagación como la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud.

"Estos marcadores serán los que nos guiarán en la futura desescalada y nos aconsejarán eliminar poco a poco, esperamos que muy pronto, las futuras restricciones", ha añadido Sánchez, quien en su intervención ha recordado que España no está "siquiera entrando en la segunda fase", lo que los expertos llaman la fase de desescalada, motivo por el que se mantiene el confinamiento general.

No obstante, en este momento, ha destacado que los asesores científicos confirma que "vamos por buen camino" en la lucha contra el coronavirus. Tal y como muestra la desaceleración de los casos de contagio que se han reducido del 38 por ciento antes del estado de alarma al actual 3 por ciento, "tras un mes de lucha".

La desactivación del confinamiento en España por la crisis del coronavirus será "progresiva y muy cautelosa". Ya que, como ha señalado al comienzo de su intervención, es necesario "aplanar la curva", y para ello, ha recordado, "se han tomado medidas muy duras".

"Han sido decisiones muy difíciles" pero que han dado sus frutos que reflejan en la reducción del numero de hospitalizados y de las cargas en las UCI. Datos que espera mejoren en las próximas semanas, cuando se verán reflejadas las medidas de hibernación económica que este domingo dan a su fin.

Además, Sánchez ha negado que existan discrepancias dentro del Gobierno respecto a la reanudación de la actividad económica y ha asegurado que el Ejecutivo tiene "una unidad de acción total" y toma decisiones para frenar la propagación del Covid-19 motivado únicamente por criterios técnicos y científicos.

Sánchez ha mantenido esta postura a pesar de que diversos dirigentes de Unidas Podemos hayan criticado a través de las redes sociales que la nueva prórroga del estado de alarma que se acaba de aprobar hasta el próximo 26 de abril incluya la reanudación a partir de este lunes de la actividad en determinados sectores productivos no esenciales.



"Me responsabilizo de la insuficiencia de material"

El presidente del Gobierno ha señalado que se responsabiliza de que los recursos para el personal sanitario "no son los necesarios", ante la "insuficiencia" del material como consecuencia de la pandemia global de coronavirus.

"Los recursos no son los necesarios, hay una insuficiencia en los mismos como consecuencia de que el mundo no estaba preparado para la envergadura de esta pandemia global. Me hago cargo de ello, me responsabilizo de ello", ha manifestado este domingo Sánchez en rueda de prensa después la reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas.

Asimismo, ha resaltado que empatiza con las demandas "legítimas" del personal sanitario y ha asegurado que el Gobierno "está haciendo lo indecible, día y noche, para garantizar ese material médico".



Pactos de "reconstrucción"

Por otro lado, Sánchez ha pedido este domingo a todos los partidos "una desescalada de la tensión política" y ha abogado por la unidad para hacer frente a la crisis del coronavirus, poniendo como ejemplo el consenso alcanzado hace 40 años en la Transición.

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha subrayado que el Covid-19 no distingue de territorios ni de color político, por lo que la respuesta "debe ser común, unida". Esto debe hacerse, a su juicio, a través de un gran pacto de reconstrucción económica y social que se selle en los nuevos Pactos de la Moncloa que quiere impulsar el Gobierno y que el presidente quiere que se formalicen esta misma semana en una primera reunión.



Sánchez urge a la "desescalada de la tensión política"- Vídeo: Agencia ATLAS.

Para este objetivo, el jefe del Ejecutivo ha insistido en dejar atrás "las palabras gruesas y el lenguaje agresivo". "Mientras prosiga esta crisis, solo unidad. Sin reproches ni críticas ni desplantes", ha pedido reclamando primero el apoyo del PP como primer partido de la oposición pero también del resto de formaciones políticas "sin excepción".

"Democracia significa pluralidad, pero también unión cuando tenemos el ataque de un enemigo común", ha sostenido recordando el ejemplo de hace 40 años y pidiendo a todas las formaciones que se inspiren en él. "Todos sabemos que cuando venzamos esta guerra necesitaremos todas las fuerzas país para vencer la posguerra", ha reconocido.



La renta mínima, "cuanto antes"

Además, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que tiene la intención de poner en marcha una renta mínima vital "cuanto antes".

Sánchez ha asegurado que va a cumplir con dicho acuerdo entre las dos fuerzas políticas que forman parte del Gobierno de coalición.

"La intención es ponerla en marcha cuanto antes será una de las políticas públicas que pondremos en marcha cuanto antes y nos gustaría que la propuesta contara con el aval de los agentes sociales y de las fuerzas políticas, que pudieran ser parte de ese acuerdo por la reconstrucción que vamos a empezar de manera urgente", ha señalado.