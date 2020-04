Unas 650.000 denuncias por desobedecer el estado de alarma desde su inicio

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han interpuesto desde el inicio del estado de alarma decretado el 14 de marzo 650.000 denuncias por desobediencia a las restricciones de movilidad estipuladas en ese real decreto.

Ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha ofrecido el dato este lunes en la rueda de prensa telemática junto con el ministro del Sanidad, Salvador Illa, para informar de la evolución de la pandemia del coronavirus.

Marlaska ha explicado que son las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno las que tramitan esos expedientes de sanción interpuestos por agentes de los diferentes cuerpos policiales y posteriormente un instructor es quien evalúa la propuesta de sanción y notifica la misma al denunciado.

"La sanción no es un fin, no tenemos un fin recaudatorio aunque lleve aparejado una recaudación. Lo que tenemos como fin es concienciar de que no se puede incumplir la norma porque hay que garantizar la salud de todos", ha subrayado el titular de Interior, antes de reiterar que son minoría las personas insolidarias que tratan de burlar las restricciones.

En el inicio de la quinta semana de confinamiento el ministro ha dicho que la tendencia del número de sanciones se mantiene estable tras un ligero repunte la pasada semana.

En cuanto al destino de lo recaudado a través de las multas, Marlaska ha prometido que el Gobierno será "muy diligente" y que, una vez se tengan las cantidades "ejecutadas y a disposición del tesoro público", será Hacienda quien "podrá determinarlo".



Sin incidentes en el reparto de mascarillas

Respecto al inicio del reparto de diez millones de mascarillas en los principales nodos de transporte público, Marlaska ha explicado que este lunes se han habilitado 1.500 puntos de entrega y movilizados para su distribución 4.500 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y vigilantes privados.

A ellos se sumarán mañana otros 600 puntos de entrega en las ocho comunidades autónomas en las que este lunes es festivo. También se unirán al reparto cerca de 2.000 efectivos.

"Hoy no ha habido ningún incidente reseñable, ha habido un tránsito escaso y razonado, lo que determina la conducta de los ciudadanos", ha destacado.

Con todo, Marlaska ha dejado claro que el reparto se mantendrá este martes en las comunidades en las que se ha iniciado este lunes y hasta el miércoles en las regiones en la que esta distribución arrancará el martes, en tanto que no ha descartado "complementos" de reparto en otras fechas.

El titular de Interior ha explicado que las mascarillas son una recomendación en supuestos concretos, como el transporte público, "donde puede surgir la problemática de guardar la separación", y ha señalado que en los próximos días se distribuirán en las farmacias.