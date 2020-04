Casado exige a Sánchez "pelear" por lo urgente

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España está en "plena guerra" contra el coronavirus y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de "entretener su tiempo" con los llamados Pactos de la Moncloa para reconstruir el país cuando, según ha dicho, ahora hay que "pelear en esta pandemia por los temas urgentes", como proporcionar material sanitario y mascarillas a los trabajadores que vuelven al trabajo.

"Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro. Que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción porque no es lo mismo reconstruir un país con un millón más de parados que con tres más", ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Tras pedir al Gobierno que deje las "cortinas de humo" y los "globos sonda" de los Pactos de la Moncloa, Casado ha asegurado que el Ejecutivo y el PSOE están respondiendo a la "lealtad" del PP con "insultos", poniendo como ejemplo el discurso en el Pleno del Congreso de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.



Los Pactos de la Moncloa

"Me llamaron inútil, desleal, indecente, indigno", ha enfatizado, para añadir que el PP ese día votaba a favor de la prórroga del estado de alarma. Por eso, ha dicho que no le parece "sincero" que Sánchez dijera este domingo que la desescalada de la tensión política debe empezar ya.

Al ser preguntado si acudirá a esa reunión de los Pactos de la Moncloa si Sánchez le llama, ha señalado que "siempre" que le ha llamado ha atendido la llamada. "Es curioso ver por la tele que está apelando a los pactos y a la colaboración con las fuerzas políticas y lleva 10 días sin llamar al líder de la oposición", se ha quejado, para criticar que "entretenga su tiempo" con los Pactos de la Moncloa cuando ahora lo prioritario es "salvar vidas" con "coordinación, eficacia y transparencia".



"Mucha imprevisión"

Además, Casado ha asegurado que ha habido "mucha imprevisión" con la vuelta a la actividad laboral no esencial este lunes, ya que, según ha dicho, se ha hecho "de forma repentina con alguna modificación anoche a última hora".

El presidente del PP ha dicho que si el Gobierno que no ha podido garantizar las mascarillas y los equipos de protección de protección a los sanitarios, cómo va a garantizar ahora esa protección a los trabajadores que vuelven a las industrias o cogen el metro para llegar a su puesto de trabajo.