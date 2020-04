Sanidad alerta de la venta por Internet de test falsos de VIH

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) alerta de la distribución en Guyana y Kenia de test falsificados de diagnóstico rápido de VIH y no descarta que puedan entrar en España través de distribuidores no autorizados o de internet.

La Aemps informa en su página web de que, a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha conocido que se han detectado unidades falsificadas del lote HIV7120026 del producto "Uni-Gold HIV", un test de diagnóstico rápido para la detección cuantitativa de anticuerpos VIH-1 y VIH-2 en suero, plasma y sangre completa.

La distribución se ha realizado en Guyana y Kenia, según los datos de la OMS, y el fabricante, Trinity Biotech plc, ha confirmado la falsificación y ha informado de que el lote original caducó en 2019.

El producto no se comercializa legalmente en España pero no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan se introduzcan a través de distribuidores no autorizados o a través de internet, señala la Aemps.

Por ello, recomienda que se examinen atentamente los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español, y si se sospecha que puede ser falsificado, aconseja no utilizarlo y ponerse en contacto con la Agencia de Medicamentos.