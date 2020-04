Crisis del coronavirus | La cifra de muertes diarias sufre un ligero repunte con 567

El número de fallecidos diarios ha vuelto a aumentar ligeramente este martes con otros 567 más, con lo que el total asciende a 18.056, mientras que los contagios mantienen su tendencia a la baja con 3.045 nuevos casos, la menor cifra desde el 20 de marzo, y ya suman 172.541.

Además, otras 2.777 personas se han recuperado de la COVID-19, un 4,3% más, con lo que ascienden a 67.504, un 39,12% del total de infectados, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Sigue aquí el minuto a minuto de la crisis del coronavirus



Cifras que son "similares" a las de los dos días anteriores y que son "en principio buenas", ha apuntado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ya se ha incorporado al trabajo tras haber superado la enfermedad.

Sin embargo, el epidemiólogo ha instado una vez más a valorar las cifras "con un poco de cuidado" porque además de que todos los martes se produce una bajada como consecuencia del reajuste de datos del sábado y del domingo, esta semana es "un tanto peculiar" porque se han encadenado muchos festivos como consecuencia de la Semana Santa.

Así, el avance del virus ha vuelto a marcar su mayor ralentización hasta la fecha y baja por primera vez del 2 % para colocarse en el 1,79 %.



Letalidad

"Las tendencias que estamos observando son buenas", ha insistido Simón, quien ha lamentado, no obstante, que el número de curados no haya superado aún al de nuevos contagiados y ha deseado poder reducir "lo antes posible" la cifra de fallecidos diarios que, aunque conservan la tendencia "descendente oscilante", es todavía demasiado alta.

Este martes se han contabilizado 567 defunciones, 50 más que este lunes, lo que ha incrementado en 24 horas dos décimas el ritmo de propagación, que se sitúa en el 3,24 %. Y ello hace que la letalidad del coronavirus en nuestro país, que sigue siendo el segundo en número de casos tras Estados Unidos, se sitúe en torno al 10 %, muy similar al de otros estados europeos e incluso algo inferior; Simón ha llamado la atención sobre el caso alemán, que registra un 2,3 %, que "ojalá mantenga y puedan sacar pecho" de ella.

El Ministerio de Sanidad todavía no ofrece el cómputo total de ingresados en la UCI porque está a la espera de que Madrid y Castilla y León le faciliten los datos acumulados desde el inicio de la pandemia y no la radiografía de la tarde anterior. No obstante, Simón ha dicho que tanto el número de hospitalizados como el de ingresados en Cuidados Intensivos se mantiene alrededor del 2 %.



Comunidades

Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la autonomía más afectada, con 48.048 positivos, de los que 6.568 han fallecido, 26.247 se han recuperado y 1.299 están en estos momentos en cuidados intensivos. En Cataluña se han notificado 35.197 casos, con 3.666 muertes, 15.967 dados de alta y 2.775 personas que han ingresado en UCI desde el inicio de la epidemia en España.

Castilla-La Mancha, por su parte, ha alcanzado los 14.329 contagiados, con 1.714 muertes, 2.943 curados y 486 ingresos totales en cuidados intensivos. En Castilla y León ya se han notificado 13.180 contagios, 1.299 fallecimientos, 4.266 pacientes curados y 308 ingresados actualmente en UCI.

País Vasco es la siguiente región en número de casos: 11.226 positivos, 859 muertos, 5.193 recuperados y 470 en cuidados intensivos. Andalucía supera la barrera de los 10.000 contagios: 10.192 casos, 836 fallecidos, 2.032 dados de alta y 631 personas que han precisado de ingreso en UCI durante la epidemia.

Comunidad Valenciana se acerca poco a poco a los 10.000 casos, registrando ya 9.213 positivos, de los que 907 han fallecido, 3.069 se han curado y 581 han ingresado en UCI en este tiempo. Le sigue Galicia: 7.597 casos, 290 muertes (según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade los muertos en Galicia son 372) , 1.240 recuperados y 133 en estos momentos en UCI.

Aragón ya alcanza los 4.245 contagiados, con 492 fallecidos, 963 dados de alta y 280 ingresos totales en UCI, mientras Navarra tiene unos datos muy similares: 4.150 casos confirmados, 249 fallecimientos, 730 dados de alta y 124 ingresos en cuidados intensivos. A continuación se encuentra La Rioja, con 3.420 contagiados, de los 234 han muerto, 1.519 han sido dados de alta y 74 han ingresado en algún momento en UCI.

En Extremadura se han diagnosticado 2.684 casos, 334 muertes, 578 personas curadas y 108 ingresos en cuidados intensivos. La otra autonomía que ha superado los 2.000 casos es Asturias: 2.051 positivos, 156 fallecidos, 458 curados y 111 ingresos en UCI. Cerca de esa cifra se encuentra Canarias: 1.958 casos, 102 fallecidos, 589 dados de alta y 147 que han precisado de ingreso en UCI.

Cierran la lista Cantabria (1.796 casos, 120 fallecidos, 323 dados de alta y 76 en UCI), Baleares (1.571 notificados, 118 muertos, 871 recuperados y 145 en UCI) y Murcia (1.487 casos, 106 muertes, 476 curados y 96 en UCI). En Melilla hay 101 casos, con dos muertes, 18 curados y tres en UCI, mientras en Ceuta se ha llegado a los 96 contagiados, cuatro muerte, 22 recuperados y cuatro en cuidados intensivos.