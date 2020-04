Celaá: "No corresponde al Ministerio fijar los suspensos para pasar de curso"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado que "no corresponde al Ministerio" fijar un número de suspensos con el que los alumnos pueden promocionar o titular este curso escolar marcado por la crisis del coronavirus y la suspensión de las clases presenciales.

Así lo ha asegurado Celaá en una entrevista telemática con Europa Press este jueves, preguntada por el motivo por el que su Ministerio no quiere fijar un número de materias no superadas con el que se puede o no titular y promocionar en estas circunstancias. Algo que demandan comunidades autónomas gobernadas por el PP y Ciudadanos como Andalucía, Madrid o Murcia.

"Eso no corresponde al ministerio. No hablamos de número de suspensos -ha recalcado Celaá-. Es de nuevo el concepto de un estado de emergencia que reacciona excepcionalmente ante una situación excepcional, de crisis en el tema no sólo sanitario sino social. Nosotros no hablamos de número de suspensos, las leyes están ahí", ha insistido.

Celaá ha explicado que la decisión corresponde a los equipos de evaluación de cada estudiante, que "conocen" si ese alumno está lo suficientemente preparado para superar el curso porque "lo que se mide es la superación de los objetivos generales de la evaluación o del desarrollo de la competencia, en el caso de la Formación Profesional".



No resulta "útil"

La ministra añade que lo que tiene que hacer el profesorado es valorar si el alumno ha progresado lo suficientemente como para superar el curso. "El estar hablando de que aquí en concreto le falta medio conocimiento de esta materia enciclopédica es una categoría que ya de por sí está superada por los pedagogos. En este momento no resulta nada útil a la hora de reconocer si un alumno debe o no superar el curso", proclama.

Por eso, ha defiende la propuesta del Ministerio de que la promoción de los estudiantes sea la norma general, pero siempre tras haber comprobado que el alumno "está preparado" para pasar de curso. "Yo comprendo que todavía hay muchas personas que se mueven en las categorías de número de suspensos o no, pero es preciso superar esa mirada para que el equipo de evaluación, que por cierto como siempre es el que garantiza la evaluación justa del alumno, considere en su conjunto, y son varios los profesores que colegiadamente van a considerar esto, si ese alumno está preparado para superar ese curso, a pesar de la necesidad de intensificar algunos conocimientos el próximo curso, y puede con naturalidad abordar el siguiente", expone Celaá.

"Si obviamente esto es imposible porque esa persona no ha desarrollado las destrezas necesarias, será el propio equipo de evaluación el que considere que a ese alumno le conviene hacer una repetición", apostilla la ministra de Educación.



España triplica en repetición

En cualquier caso, Celaá subraya que la repetición debe ser "excepcional y bien acreditada" y recuerda que el sistema educativo español tiene un numero de repetidores que es el "triple" respecto a los de otros sistemas educativos del entorno español.

"Tenemos que avanzar en la consciencia de que el refuerzo educativo de un alumno tiene más consistencia que lo que puede ser una repetición general, algo que al alumno le daña emocionalmente y que, además, no siempre es lo mejor para la recuperación de los conocimientos que no ha conseguido obtener", concluye.

En definitiva, la ministra ha insistido en que la evaluación que hace el equipo de profesores que conoce al alumno es una evaluación global, continua, de contenidos, materias y aprendizajes competenciales básicos. Y ha recordado también que el equipo evaluador deberá realizar un informe con un diagnóstico que señale las posibles necesidades de refuerzo de conocimiento, en caso de que fuese necesario.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional admitió este jueves que cinco comunidades autónomas "han expresado discrepancias" en la aplicación del acuerdo sobre la evaluación del curso escolar anunciado este pasado miércoles tras la Conferencia Sectorial de Educación, y que contaba, según dijo la ministra Isabel Celaá, con un "respaldo importantísimo", incluso "completo" de todas las regiones.

En este sentido, precisó que, a pesar de que "todas las comunidades autónomas aprecian y comparten que su filosofía es la adecuada para un momento excepcional como el que estamos padeciendo", los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Comunidad de Madrid y Región de Murcia se descuelgan de la aplicación de este acuerdo de "carácter vinculante".