Simón dice que se relajarán las medidas cuando la transmisión "esté totalmente controlada"

El director del Centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha anunciado que se irán relajando las medidas de control, según se compruebe que la transmisión del coronavirus "está realmente controlada", pero ha advertido de que esta "no se pueden eliminar de un día para otro".

Así lo ha dicho Simón, "como experto del Comité Científico", en la rueda de prensa posterior a la reunión de este sábado de seguimiento de la pandemia del coronavirus, en la que, ha dicho, "hay acuerdo de que las medidas no se pueden quitar de un día para otro" porque "no se puede tirar por tierra" el esfuerzo realizado durante el mes y medio, que se cumplirá el próximo 26 de marzo.

"Obviamente se entiende que se pueden ir adaptando" esas medidas de control, que contempla el estado de alarma, ha indicado, pero siempre que se pueda garantizar que "la capacidad de nuestro sistema asistencial puede responder, sin llegar a los límites de presión anteriores, ante un posible rebrote, aunque sea más pequeño".

Y ha recordado que el último decreto sobre el estado de alarma permite la salida de los menores para hacer actividades necesarias con sus progenitores, como es el caso de ir a "comprar el pan".

El epidemiólogo ha reconocido que la mayoría de los contagios actuales se están dando en los hogares y una cifra inferior en los centros sanitarios, donde ya está más controlada la transmisión. Y ha resaltado que la media de 5.000 contagios que se están notificando estos últimos días son de personas que "iniciaron síntomas hace 7 ó 10 y que se infectaron hace 15", por lo que se puede concluir que "el nivel de transmisión actual es mucho mas bajo que en aquel momento".



Defiende los datos

Por otro lado, Simón ha defendido este sábado los datos sanitarios publicados sobre la pandemia de COVID-19 y ha recalcado que se están computando "todos" los muertos a causa de la enfermedad. Ha argumentado que Sanidad utiliza los datos que comunican las comunidades -"no nos podemos inventar los datos", ha insistido- y que lo que ocurre es que se ha pedido "tener más detalle" para entender mejor la evolución de las cifras.

Simón ha recalcado que no se pueden comparar los datos porque han ido cambiando a medida que se han ido modificando, por ejemplo, aspectos como los tipos de test realizados, las personas a los que se les practican o los propios criterios al hacer los test.

Por ello, ha defendido que es necesario un tiempo para que las comunidades puedan adaptar sus sistemas de obtención y comunicación de datos "correctamente".

Ha reconocido que a día de hoy no todas lo hacen porque en "algunas" existe todavía una situación de presión por el volumen de casos atendidos, pero ha apostillado que los datos de hoy "son mejores que ayer" y los de ayer "eran mejores que anteayer".

Simón ha recocido que existen diferentes criterios de cómputo sobre los pacientes fallecidos por coronavirus, ya que algunas comunidades dan información sobre casos sospechosos que el ministerio irá solicitando en algún momento en el futuro, cuando la transmisión de la enfermedad sea "de bajo nivel" e interese controlar a cada caso y todos sus contactos.

Pero ahora no es importante trabajar con esos casos, ha continuado, porque a nivel nacional se necesita a día de hoy "más estabilidad en las series" y considera que "no hay que trabajar con datos que no están confirmados".

Respecto a los datos diferentes que aporta la Comunidad de Madrid, los ha achacado a la "sobrecarga" y las "bajas" que han llevado a algunas comunidades a no haber podido establecer por ahora mecanismos adecuados "para enviar información como se solicita". "Progresivamente se irá mejorando la calidad de los datos", ha apostillado.

Sobre los muertos, Simón ha recalcado que se cuentan "todos" y que en este capítulo el problema radica en cómo interpretar correctamente los fallecidos, que en este momento se computan cuando hay un test diagnóstico. Ha incidido en que no todos los positivos en coronavirus que fallecen lo hacen a causa de la Covid-19, pero se contabilizan "igual" y así dan estabilidad a los datos.



El origen del virus, "claramente animal"

Por otra parte, Simón ha asegurado que el coronavirus "es claramente de origen animal" y que otras hipótesis son "de ciencia ficción".

"Este virus es claramente de origen animal. Luego hipótesis de ciencia ficción puede haber todas las que queramos", ha manifestado.